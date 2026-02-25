Iran bác cáo buộc của ông Trump về 'tên lửa vươn tới Mỹ'

Tehran cho rằng Washington lan truyền "những lời dối trá" về chương trình vũ khí của họ sau khi ông Trump nói Iran đang chế tạo tên lửa có thể tấn công Mỹ.

"Bất cứ điều gì họ cáo buộc liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran... chỉ đơn thuần là những lời dối trá trắng trợn lặp đi lặp lại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay viết trên X.

Tuyên bố được ông Baqaei đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang tối 24/2 cáo buộc Iran "đã phát triển những loại tên lửa có thể đe dọa châu Âu cùng các căn cứ Mỹ ở nước ngoài và họ đang nỗ lực chế tạo những tên lửa sớm có khả năng vươn tới Mỹ".

Ông Trump còn cáo buộc Iran muốn "bắt đầu lại" chương trình hạt nhân và "ngay lúc này đang tiếp tục theo đuổi các tham vọng hạt nhân đen tối".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đưa ra tuyên bố cứng rắn hơn để đáp trả cáo buộc của ông Trump, khi nói rằng Mỹ có thể chọn đàm phán ngoại giao hoặc "đối mặt cơn thịnh nộ" của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei trong cuộc họp báo hàng tuần tại thủ đô Tehran hôm 10/2. Ảnh: AFP

"Nếu các bạn chọn bàn đàm phán ngoại giao, nơi mà phẩm giá của Iran và lợi ích chung được tôn trọng, chúng tôi cũng sẽ ngồi vào chiếc bàn đó", ông Qalibaf nói. "Nhưng nếu các bạn quyết định lặp lại những trải nghiệm trong quá khứ bằng hành vi lừa dối, những lời dối trá, phân tích sai trái cùng thông tin giả mạo và mở một cuộc tấn công ngay giữa lúc đàm phán, chắc chắn các bạn sẽ phải nếm đòn đáp trả đanh thép từ Iran và các lực lượng phòng vệ của đất nước chúng tôi".

Mỹ và các đồng minh châu Âu tin rằng Iran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử, nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Tổng thống Trump từng nhiều lần cảnh báo sẽ có động thái quân sự nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

"Tôi muốn giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao nhưng có một điều chắc chắn: Tôi sẽ không bao giờ cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nhấn mạnh.

Vài giờ trước khi Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bày tỏ lạc quan về việc sắp đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm tránh xung đột quân sự.

"Chúng tôi đang đứng trước cơ hội lịch sử đạt được một thỏa thuận chưa từng có nhằm giải quyết các mối quan ngại chung và đạt được lợi ích chung", ông Araghchi viết trên mạng xã hội, thêm rằng một thỏa thuận "đã nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên".

Ngoại trưởng Araghchi cam kết Iran sẽ "không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào", nhưng khẳng định quyền của đất nước trong việc "tận dụng các lợi ích từ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình".

Phái đoàn Iran và Mỹ dự kiến gặp nhau vào ngày 26/2 tại Geneva, Thụy Sĩ, để tham gia vòng đàm phán thứ ba về vấn đề hạt nhân do Oman làm trung gian.

Vũ Hoàng (Theo AFP, AP, Guardian)