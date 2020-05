iPhone tại FPT Shop giảm giá đến 4 triệu đồng

iPhone 7 Plus 32GB màn hình rộng 5,5 inch, độ phân giải 1.080x1.920 pixels tương tự iPhone 6s Plus, tấm nền màn hình mới bổ sung thêm 25% độ sáng cùng khả năng tái tạo màu sắc, gam màu rộng hơn và hỗ trợ 3D Touch. Máy đi kèm với một camera kép độ phân giải đồng thời 12 MP, trong số đó có một ống kính góc rộng khẩu độ lên đến f/1.8 và một ống kính zoom (tele) lên đến 10x, cùng tính năng ổn định hình ảnh quang học tự động.

Camera iPhone 7 Plus hỗ trợ quay film 4K 60fps, chụp xóa phông, chụp trước lấy nét sau. Camera trước độ phân giải 7 MP, chụp selfie tốt và tự động chống rung. Bên cạnh đó, iOS 10 cũng cho phép người dùng iPhone 7 Plus chỉnh sửa, chọn lựa ảnh từ Live Photos, lưu ảnh ở định dạng RAW.

Sản phẩm giảm giá 23% còn 9,99 triệu đồng (giá gốc 12,99 triệu đồng).