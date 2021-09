iPhone sẽ phải dùng cổng USB-C tại châu Âu

Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch buộc các thiết bị điện tử bán tại thị trường này sẽ phải có cổng USB Type C.

Ngày 23/9, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết dự thảo mới Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến sửa đổi sẽ yêu cầu toàn bộ thiết bị điện tử như điện thoại, tablet, tai nghe, loa di động, máy chơi game và máy ảnh phải dùng chung cổng USB-C. Quy tắc mới nhằm cắt giảm rác thải điện tử, khuyến khích người dùng sử dụng các bộ sạc và cáp cũ, từ đó góp phần bảo vệ môi trường.

USB Type C có thể trở thành chuẩn sạc chung trên thiết bị điện tử tại châu Âu. Ảnh: The Verge

"Người dùng ngày càng sở hữu nhiều thiết bị điện tử nhưng bộ sạc không thể thay thế cho nhau, gây sự lãng phí. Chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho điều đó", Thierry Breton, ủy viên điều hành của EU, cho biết. "Với đề xuất của chúng tôi, người tiêu dùng châu Âu sẽ có thể sử dụng một bộ sạc duy nhất cho tất cả các thiết bị điện tử - bước quan trọng để tăng tính tiện lợi và giảm lãng phí".

Trong khi đó, ông Margrethe Vestager, Phó chủ tịch của EC, cũng đánh giá cao về dự thảo mới. "Người tiêu dùng châu Âu đã thất vọng đủ lâu về những bộ sạc chất đống trong ngăn kéo. Chúng tôi đã cho ngành công nghiệp điện tử thời gian để đưa giải pháp riêng, nhưng giờ là thời điểm chín muồi cho một bộ sạc chung", Vestager nói.

Đề xuất ban đầu tập trung vào cổng sạc của thiết bị, nhưng đại diện EC cho biết cuối cùng mọi sản phẩm từ cổng sạc, cáp, cổng cắm củ sạc... đều dùng USB-C, ngoại trừ các sản phẩm dùng sạc không dây. Đánh giá tổng quan sẽ được công bố cuối năm nay.

Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến sửa đổi ban đầu được đề xuất vào tháng 1/2020. Để trở thành luật, dự thảo cần được thông qua sau cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu. Nếu được thông qua, các nhà sản xuất thiết bị điện tử sẽ có 24 tháng để tuân thủ quy tắc mới.

Theo giới quan sát, tác động lớn nhất của chỉ thị chủ yếu liên quan đến Apple, do iPhone và một số mẫu iPad của hãng vẫn dùng cổng Lightning độc quyền. Tính đến 2018, khoảng 29% bộ sạc điện thoại được bán ở EU sử dụng USB Type C, 21% sử dụng Lightning và khoảng một nửa sử dụng chuẩn Micro USB cũ hơn. Tuy nhiên, dữ liệu này được đánh giá đã cũ, khi hầu hết smartphone Android, kể cả các mẫu giá rẻ, hiện chuyển sang USB Type C.

Năm 2009, các nhà lập pháp EU yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại ký cam kết dùng chuẩn cổng kết nối chung, trong đó Apple, Samsung, Huawei và Nokia đã đồng ý. Từ đó đến nay, số lượng chuẩn cổng sạc đã giảm từ hơn 30 xuống chỉ còn ba (Micro USB, USB Type C và Lightning).

Đại diện Apple cho biết họ không đồng ý với dự thảo mới của EC. "Chúng tôi lo ngại quy định của EC sẽ cản trở sự đổi mới công nghệ, gây hại cho người tiêu dùng ở châu Âu và trên toàn thế giới", người phát ngôn Apple nói với Reuters.

Năm ngoái, Apple cũng phản đối dự thảo luật về chuẩn sạc mới của EU. Công ty này cho rằng sự chuyển đổi có nguy cơ tạo ra hàng tấn chất thải điện tử vì những người dùng iPhone, iPad sẽ phải vứt bỏ phụ kiện dùng cổng Lightning của mình.

Để cắt giảm rác thải điện tử, từ năm ngoái, Apple loại bỏ củ sạc và tai nghe khỏi hộp. Tuy nhiên, nhiều đánh giá cho rằng đây là hành động mà công ty Mỹ đưa ra để tối ưu hóa lợi nhuận thay vì nhằm mục đích bảo vệ môi trường.

Bảo Lâm (theo The Verge)