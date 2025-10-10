iPhone sẽ không còn màn hình tai thỏ

Mẫu iPhone 17e giá rẻ được cho là sẽ trang bị chip như trên iPhone 17 cùng màn hình Dynamic Island, đánh dấu sự kết thúc của thiết kế tai thỏ.

Theo Apple Insider, iPhone 17e dự kiến ra mắt nửa đầu 2026 thay vì sau vài năm như iPhone SE trước đó. Sản phẩm dự kiến thừa hưởng thiết kế của iPhone 16 với màn hình 6,1 inch nhưng chuyển sang dạng Dynamic Island, đồng nghĩa Apple đã hoàn toàn loại bỏ thiết kế tai thỏ trên iPhone.

iPhone 16 Plus tại lễ ra mắt tháng 9/2024. Ảnh: Tuấn Hưng

Apple bắt đầu đưa màn hình tai thỏ (notch) lên iPhone X vào tháng 9/2017. Khi đó, thiết kế này bị chê là một trong những điểm xấu nhất của điện thoại. Tuy vậy, hãng vẫn tạo nên sự khác biệt và chỉ vài tháng sau, hàng loạt mẫu Android khác đã học hỏi theo.

Trong khi đó, màn hình Dynamic Island xuất hiện từ dòng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max năm 2022, được coi là ý tưởng thiết kế sáng tạo, đem đến trải nghiệm độc đáo. Tai thỏ hiện chỉ được Apple duy trì trên dòng "e" giá rẻ.

Ngoài cải tiến trên, tần số quét của iPhone 17e vẫn ở mức 60 Hz thay vì nâng lên 120 Hz. Màn hình sẽ do Samsung, LG và BOE sản xuất, trong đó BOE là nhà cung cấp chính.

Về cấu hình, iPhone 17e nhiều khả năng trang bị chip A19 - nâng cấp đáng kể so với chip A18 trên iPhone 16e. Chip A19 này có hiệu năng CPU gần bằng iPhone 17 tiêu chuẩn, cải tiến Neural Engine với khả năng xử lý AI tốt hơn trước.

Huy Đức