iPhone màn hình gập có thể dùng Touch ID

Mẫu iPhone Fold với màn hình gập được cho là sẽ trang bị cảm biến nhận diện vân tay Touch ID đặt ở cạnh bên, thay vì nhận diện khuôn mặt Face ID.

Theo thông tin hé lộ qua mã nguồn iOS 26, Apple sẽ công bố 5 mẫu iPhone năm tới. Trong số này có iPhone Fold (mã V68) - điện thoại gập đầu tiên của Apple.

Digital Station, tài khoản nổi tiếng trên Weibo khi chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt, cho biết Apple có thể phải loại bỏ công nghệ bảo mật Face ID để thay bằng cảm biến Touch ID và đặt ở cạnh bên nhằm đảm bảo độ mỏng của sản phẩm.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng cho biết hệ thống camera TrueDepth của Face ID đòi hỏi độ sâu vật lý nhất định, gây khó trong việc giảm độ mỏng của thiết bị. Smartphone gập luôn đối mặt với thách thức về không gian bên trong vì phải bố trí bản lề, pin, màn hình lớn, khiến việc bổ sung Face ID làm tăng độ dày và độ phức tạp bên trong. Apple từng thử nghiệm Touch ID dưới màn hình nhưng cũng khiến máy hơn và hoạt động kém tin cậy. Do đó, việc chọn cảm biến Touch ID gắn ở cạnh bên, vốn được áp dụng thành công trên iPad Air, giúp hãng giải quyết vấn đề độ dày và cung cấp phương thức bảo mật quen thuộc với người dùng.

Một ý tưởng iPhone gập. Ảnh: Apple Insider

Về thiết kế, Digital Station cho biết máy sẽ rộng hơn so với các smartphone cùng loại trên thị trường, nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị khi mở ra. iPhone Fold dự kiến có màn hình chính 7,58 inch - được đánh giá lý tưởng cho việc đọc, xem video và sử dụng ứng dụng chia đôi màn hình. Trong khi đó, màn hình ngoài chỉ 5,25 inch, hỗ trợ thực hiện các tác vụ nhanh không cần mở máy. Kích thước này nhỏ hơn so với các điện thoại gập hiện có trên thị trường.

Apple nhiều khả năng sẽ trang bị camera ẩn dưới màn hình cho iPhone Fold dù có thể làm giảm chất lượng hình ảnh. Hãng được cho là chấp nhận đánh đổi để có được màn hình liền mạch.

Apple dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển một hệ thống bản lề nhằm giải quyết vấn đề nếp gấp vốn là nhược điểm của điện thoại gập. Dù khả năng loại bỏ hoàn toàn nếp gấp rất khó, các nguồn tin đều khẳng định bản lề của Apple sẽ đạt độ hoàn thiện cao nhất trên thị trường.

Theo 9to5Mac, máy có số đo 4,8 mm khi mở, mỏng hơn iPhone Air, và khoảng 9 mm khi gập. Dựa trên chi phí linh kiện cốt lõi, iPhone Fold được dự đoán có giá 2.400 USD (58,5 triệu đồng), đắt ngang MacBook Pro 16 inch và cao hơn nhiều so với các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold (1.700 USD), Google Pixel Fold (1.800 USD).

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)