iPhone là động lực chính giúp thị trường smartphone tăng trưởng

Theo công ty nghiên cứu IDC, nếu iPhone không tăng trưởng, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ đi ngang hoặc suy giảm trong năm 2025.

Hãng nghiên cứu thị trường IDC nâng dự báo doanh số smartphone toàn cầu năm 2025 lên 1,24 tỷ thiết bị, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn so với dự báo hồi tháng 5 (0,6%), phần lớn nhờ sự tăng trưởng của iPhone.

iPhone 16 Pro Max được xếp chồng tại một cửa hàng trong ngày mở bán tại Việt Nam, tháng 9/2024. Ảnh: Lưu Quý

Sự tăng trưởng của thị trường không đồng đều ở các khu vực. Trung Quốc có thể sẽ giảm 1% do trợ cấp chính phủ chấm dứt và nhu cầu đi xuống. Ngược lại, Mỹ được kỳ vọng tăng 3,6% năm nay, còn thị trường Trung Đông và châu Phi sẽ tăng 6,5%.

Trong đó, doanh số iPhone dự kiến tăng 3,9% so với 2024. Báo cáo của IDC nhấn mạnh nếu không có sự tăng trưởng này, doanh số smartphone toàn cầu sẽ đi ngang hoặc thậm chí giảm.

Khả năng phục hồi của ‌iPhone‌ trái ngược với doanh số smartphone Android đang suy yếu. IDC cho biết các chương trình đổi máy cũ lấy máy mới, trả góp và lòng trung thành của người dùng giúp Apple duy trì việc nâng cấp, trong bối cảnh nhiều người hiện không đổi máy mới trong vòng bốn năm hoặc hơn.

Hầu hết người dùng ‌iPhone‌ trung thành với iOS - yếu tố giúp Apple mở rộng thị phần ngay cả khi các nhà sản xuất khác theo đuổi phân khúc rẻ hơn. Tại Mỹ, tỷ lệ trung thành với iPhone là 89%, tăng lên 92% ở nhóm khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng nhà mạng cũ, nhưng giảm xuống 79% khi người dùng chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ. Báo cáo của IDC lưu ý, các chương trình khuyến mãi và tác động của nhân viên bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc người mua quyết định mua iPhone hay chuyển sang các lựa chọn thay thế.

Bên cạnh đó, giá trung bình của smartphone dự kiến tăng 5% năm 2025. IDC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính năng AI tạo sinh trên smartphone, khi dự đoán 370 triệu smartphone, tương đương 30% thị phần điện thoại toàn cầu, tích hợp AI tạo sinh sẽ được bán ra trong năm nay. Con số này dự kiến đạt 70% vào năm 2029.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)