iPhone, iPad sắp điều khiển được bằng mắt

Người dùng có thể điều hướng màn hình iPhone, iPad chỉ bằng cử động mắt sau bản cập nhật hệ điều hành mới vào cuối năm.

Theo dõi mắt nằm trong loạt nâng cấp bổ sung trợ năng mới sẽ ra mắt vào cuối năm trên hệ điều hành iPadOS và iOS. Những người bị khiếm khuyết thể chất hoặc người bình thường có nhu cầu có thể điều hướng iPhone và iPad qua cử động của mắt. Ngoài ra, một số trợ năng khác cũng được đánh giá cao sẽ xuất hiện như Vehicle Motion Cues giúp giảm say xe khi dùng iPhone hay iPad, Music Haptics mang trải nghiệm âm nhạc cho người bị mất thính lực hoàn toàn hoặc có khả năng nghe kém.

Apple hàng năm đều giới thiệu các bản cập nhật trợ năng mới vào đầu tháng 12, nhân kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật (3/12). Đây là động thái thể hiện cam kết của hãng trong việc phát triển đồng bộ phần cứng, phần mềm, phù hợp với tất cả người dùng.

Theo dõi mắt trên iPad và iPhone

Theo dõi mắt dùng camera trước để thiết lập và hiệu chỉnh với người sử dụng cụ thể, kết hợp công nghệ máy học trên thiết bị để hiểu từng chuyển động mắt. Mọi dữ liệu được sử dụng để thiết lập và điều khiển sẽ được lưu trên thiết bị, không chia sẻ về máy chủ để tăng tính bảo mật.

Apple cho biết trợ năng mới không yêu cầu người dùng mua thêm bất kỳ phụ kiện nào và tương thích với hầu hết ứng dụng trên cả iPadOS và iOS. Người dùng có thể điều hướng qua các thành phần của ứng dụng và sử dụng tính năng Điều khiển giữ lâu để kích hoạt từng thành phần, truy cập các chức năng bổ sung như nút bấm vật lý, vuốt và các cử chỉ khác chỉ bằng cử động mắt.

Cảm nhận âm nhạc bằng tính năng rung cho người khiếm thính

Music Haptics là cách mới giúp người dùng bị mất thính lực hoàn toàn hoặc có khả năng nghe kém trải nghiệm nghe nhạc trên iPhone. Khi bật, Taptic Engine trên iPhone sẽ phát dùng cơ chế rung theo từng nhịp điệu, dài ngắn và mạnh nhẹ khác nhau tương ứng với bài hát. Music Haptics tương thích với tất cả kho nhạc trong Apple Music nhưng chưa rõ có hoạt động với các phần mềm nghe nhạc khác như Spotify hay không. Hãng cho biết sẽ đưa trợ năng này hỗ trợ dưới dạng API để các nhà phát triển có thể tự tích hợp vào ứng dụng của mình.

Các tính năng hỗ trợ giọng nói

Vocal Shortcuts hay Listen for Atypical Speech được thiết kế cho người dùng đã hoặc đang trong tình trạng tiến triển ảnh hưởng đến giọng nói, như mắc bệnh bại não, xơ cứng teo cơ một bên (ALS) hay đột quỵ. Khi đó, họ có thể chỉ định các câu nói tùy chỉnh mà Siri có thể hiểu được để khởi chạy phím tắt và hoàn thành các tác vụ phức tạp. Các trợ năng đều sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện khả năng nhận dạng lời nói cho những người có vấn đề về giọng nói.

CarPlay hỗ trợ thêm khẩu lệnh, cập nhật trợ năng

CarPlay mới đưa cảnh báo về còi xe, còi báo động trên màn hình.

Loạt tính năng mới sẽ hỗ trợ trên CarPlay bao gồm Khẩu lệnh, Bộ lọc màu và Nhận biết âm thanh. Với Khẩu lệnh, người dùng có thể điều hướng CarPlay và điều khiển ứng dụng qua giọng nói. Trong khi đó, Nhận biết âm thanh sẽ hỗ trợ cho các tài xế bị mất thính lực hoàn toàn hoặc nghe kém khi được thông báo về còi xe, còi báo động trên màn hình. Với người bị mù màu, Bộ lọc màu giúp giao diện CarPlay hiển thị dễ dùng hơn hay bổ sung các tùy chọn chữ đậm, cỡ chữ lớn.

Vehicle Motion Cues giúp giảm say xe

Theo Apple, các nghiên cứu cho thấy say xe là hiện tượng thường gây ra do có xung đột giác quan giữa hình ảnh người đó nhìn thấy và cảm nhận. Đây là lý do cảm giác say xe dễ xuất hiện khi một số người dùng điện thoại, tablet trên xe đang di chuyển.

Với Vehicle Motion Cues, các chấm động trên cạnh màn hình đại diện cho các thay đổi trong chuyển động của phương tiện sẽ giúp giảm xung đột giác quan mà không ảnh hưởng đến nội dung hiển thị chính. Tính năng sẽ dùng các cảm biến tích hợp sẵn trong iPhone, iPad để đưa ra phản hồi tương ứng. Tính năng này có thể được thiết lập để tự động hiển thị trên iPhone, hoặc có thể bật hay tắt trong Trung Tâm Điều Khiển.

Ngoài ra, Apple cũng cho biết sẽ đưa thêm các trợ năng mới cho visionOS sử dụng trên kính Vision Pro.

Thu Huyền - Hoài Anh