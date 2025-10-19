iPhone gập có thể trễ hẹn ra mắt năm 2026

Mẫu iPhone gập đầu tiên được cho là không thể trình làng cuối 2026 do Apple cần thêm thời gian để quyết định về thiết kế và thông số kỹ thuật của phần bản lề.

Một số nguồn tin, như nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo hay tài khoản Weibo Digital Chat Station, đều cho biết điện thoại gập của Apple, gọi là iPhone Fold, "gần như sẵn sàng đưa vào sản xuất", dự kiến phát hành trong năm 2026.

Tuy nhiên, ngày 17/10, The Elec dẫn lời công ty phân tích thị trường Mizuho Securities rằng Apple vẫn đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. "Kế hoạch sản xuất hàng loạt điện thoại gập vào quý III/2026 và phát hành tháng 9/2026 không dễ dàng. Apple cần thêm thời gian để điều chỉnh thiết kế và đưa ra thông số kỹ thuật cuối cùng cho bản lề", các nhà phân tích của Mizuho Securities cho hay.

Họ không hoàn toàn loại trừ khả năng iPhone Fold vẫn ra mắt năm tới, nhưng nếu có, sản lượng sẽ thấp hơn so với dự kiến ban đầu từ 5 đến 7 triệu máy.

Một ý tưởng về iPhone gập. Ảnh: Macrumors

Nếu thông tin lùi sang 2027 chính xác, Apple sẽ ra mắt smartphone gập đầu tiên của mình chậm hơn 8 năm so với các đối thủ. Công ty Dongguan Yian Technology (Trung Quốc) được cho là đang có hợp đồng sản xuất bản lề độc quyền với Apple, trong đó hãng sẽ sử dụng kim loại lỏng để cải thiện độ bền và phẳng của màn hình.

Báo cáo mới cũng đề cập kích thước của iPhone gập, với màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình chính 7,58 inch. Trước đó, trang 9to5Mac từng đưa ra thông số tương ứng là 5,5 và 7,5 inch. Máy mỏng 4,8 mm khi mở, thấp hơn iPhone Air, và 9 mm khi gập. Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg dự đoán giá khởi điểm của sản phẩm vượt mốc 2.000 USD (53 triệu đồng), trở thành điện thoại đắt nhất Apple từng sản xuất.

Apple cũng đang phát triển công nghệ mới cho iPhone 19, phiên bản kỷ niệm 20 năm iPhone có mặt trên thị trường, nhưng thông tin chi tiết chưa được đề cập.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)