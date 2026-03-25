iPhone gập có thể sử dụng kính bảo vệ dạng 'bánh kẹp'

Apple được cho là sẽ sử dụng cấu trúc kính hai lớp siêu mỏng để bảo vệ màn hình iPhone gập khỏi tác động từ bản lề và triệt tiêu nếp gấp.

Theo Digital Chat Station, kênh thường xuyên chia sẻ thông tin chính xác về sản phẩm Apple, màn hình của iPhone gập (tạm gọi là iPhone Fold) sẽ khác với kính tự phục hồi hay bản lề không kẽ hở thông thường. Apple đang sử dụng cấu trúc kính kép, gồm một kính UTG (kính siêu mỏng) và một kính UFG (kính dẻo siêu mỏng). Lớp hiển thị sẽ được đặt giữa hai kính mỏng, dạng "bánh kẹp".

Việc thêm một lớp kính dưới tấm nền hiển thị nghe khác thường, nhưng đem lại hai lợi ích lớn. Đầu tiên là ngăn tấm nền tiếp xúc trực tiếp với bản lề khi gập mở, giảm ma sát và va chạm vật lý giữa các linh kiện cứng và mềm. Thứ hai là phân tán áp lực. Kính ở cả hai mặt sẽ chịu phần lớn lực căng trong quá trình gập, giúp giảm thiểu ứng suất cơ học lên tấm nền, từ đó kéo dài tuổi thọ và giảm độ sâu của vết hằn.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, một số báo cáo cho thấy Apple đối mặt với thách thức kỹ thuật trong việc tối ưu hóa độ dày biến thiên của UFG. Lớp kính này sẽ được làm mỏng ở nếp gấp để tạo sự linh hoạt và dày hơn ở những phần khác để đảm bảo độ cứng. Mục tiêu của Apple là khiến vết hằn gần như không thể quan sát được đối với người dùng.

Một ý tưởng iPhone màn hình gập. Ảnh: Macrumors

Tại triển lãm CES 2026 tháng 1, Samsung Display, đối tác cung ứng màn hình cho Apple, trình diễn tấm nền OLED không nếp gấp đầu tiên. Công nghệ này dự kiến xuất hiện trên iPhone Fold.

Theo Apple Insider, máy sẽ có thiết kế gập dạng cuốn sách với màn hình chính 7,8 inch và màn hình phụ 5,5 inch. Tỷ lệ khung hình 4:3 tương tự iPad mini nhưng rộng hơn so với đối thủ Galaxy Z Fold. Máy cũng sẽ trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến, tích hợp chip mạng N2 cho Wi-Fi và modem C2 tùy chỉnh để tối ưu kết nối di động.

Trong khi đó, theo Instant Digital, iPhone gập có ba tùy chọn bộ nhớ với giá 2.320 USD (57 triệu đồng) cho bản 256 GB, 2.610 USD (64 triệu đồng) cho bản 512 GB và đắt nhất 2.900 USD (71 triệu đồng) với mẫu 1 TB. Mức khởi điểm cao gấp đôi 17 Pro Max, biến nó trở thành iPhone đắt nhất từng được bán ra.

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9, có thể bán ra cùng lúc với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, hoặc muộn hơn vào tháng 12.

Huy Đức