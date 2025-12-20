iPhone gập có thể khan hàng khi ra mắt

iPhone Fold được dự báo rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài do khó khăn trong sản xuất.

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, quá trình phát triển iPhone màn hình gập của Apple đang diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu. Dù vậy, hãng vẫn giữ kế hoạch công bố sản phẩm vào nửa cuối 2026.

Tuy nhiên, người dùng có thể phải chờ lâu hơn để thực sự sở hữu thiết bị. Ông cho biết với nhu cầu lớn từ thị trường trong khi sản lượng hạn chế, iPhone Fold sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt ít nhất đến cuối 2026. "Do khó khăn về tỷ lệ xuất xưởng giai đoạn đầu và thách thức khi tăng tốc dây chuyền, việc cung ứng ổn định có thể phải đợi đến 2027", ông Kuo nói.

Thiết kế được cho là của iPhone gập ra mắt năm 2026. Ảnh: Apple Insider

Các báo cáo trước đó cho biết Foxconn, đối tác lắp ráp lớn nhất của Apple, dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm giới hạn từ cuối năm nay. Tuy nhiên, việc không xuất hiện nhiều thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy máy có thể đang mắc kẹt ở giai đoạn xác thực thiết kế (DVT). Đây là khâu then chốt để xử lý các vấn đề về độ bền và tính đồng nhất của sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Dù chưa ra mắt, thông số về iPhone Fold đã dần lộ diện. Máy có thiết kế gập dạng cuốn sách với bề ngang rộng hơn so với các model cùng loại trên thị trường và gần bằng iPad mini, màn hình chính 7,6-7,8 inch, được đánh giá lý tưởng cho việc đọc, xem video và sử dụng ứng dụng chia đôi màn hình. Trong khi đó, màn hình ngoài chỉ 5,3-5,5 inch, hỗ trợ thực hiện tác vụ nhanh không cần mở máy.

Ngoài cảm biến Touch ID đặt ở cạnh máy, Apple nhiều khả năng trang bị camera ẩn dưới màn hình, dù có thể làm giảm chất lượng hình ảnh. Theo UDN, Apple đạt bước đột phá quan trọng khi giải quyết được vấn đề kỹ thuật, giúp máy trở thành thiết bị đầu tiên có màn hình gần như không nếp gấp, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Theo 9to5Mac, máy có số đo 4,8 mm khi mở, mỏng hơn iPhone Air, và khoảng 9 mm khi gập. Dự báo mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy iPhone Fold có giá rất cao. Dựa trên chi phí linh kiện cốt lõi, như màn hình gập và hệ thống bản lề phức tạp, máy có thể được bán ở mức 2.400 USD (58,5 triệu đồng), ngang MacBook Pro 16 inch và cao hơn nhiều so với các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold (1.700 USD), Google Pixel Fold (1.800 USD).

Việc Apple tham gia phân khúc điện thoại gập, dự kiến năm 2026, được kỳ vọng tạo cú hích trong bối cảnh thị trường smartphone có dấu hiệu bão hòa và chu kỳ nâng cấp của người dùng kéo dài.

Huy Đức (theo Macrumors, Apple Insider, 9to5Mac)