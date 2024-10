iPhone cũ đang mất giá nhanh hơn sau mỗi thế hệ

Nghiên cứu cho thấy iPhone đã qua sử dụng mất giá nhanh hơn sau mỗi thế hệ mới, còn Samsung Galaxy S có xu hướng ngược lại.

SellCell, website chuyên mua bán smartphone đã qua sử dụng tại Mỹ, đã phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 40 nhà cung cấp dịch vụ để xác định các mẫu smartphone dần mất giá trị thế nào.

Kết quả cho thấy iPhone vẫn là đứng đầu về khả năng giữ giá theo thời gian. Tuy nhiên, các phiên bản gần đây nhanh giảm giá trị hơn so với vài năm trước. Ngược lại, dòng Galaxy S mới của Samsung giữ giá tốt hơn, dù chưa thể vượt qua iPhone.

Trong đó, sau hai tuần ra mắt, thế hệ iPhone 16 đã qua sử dụng mất 41% giá trị, tương đương 468 USD trên thị trường mua bán thiết bị cũ. Trong thời gian tương tự, iPhone 15 và iPhone 14 đều giảm khoảng 33% giá trị.

Tỷ lệ iPhone mất giá sau hai tuần bán ra Thế hệ Ngày bán Giá trị

khấu hao Tỷ lệ

khấu hao Chênh lệch theo năm iPhone 16 Series 20/9/2024 467,46 USD 41,2% 8% iPhone 15 Series 22/9/2023 389 USD 33,2% 0,2% iPhone 14 Series 16/9/2022 369,93 USD 33% 0%

Tính trong vòng 12 tháng, từ iPhone 11, mỗi mẫu iPhone ra sau đó đều ít giữ giá hơn so với đời trước. Chẳng hạn, sau một năm ra mắt, iPhone 15 mất 48% giá trị, tăng 0,5% so với iPhone 14. Mẫu iPhone 13 đã mất 46% giá trị, tăng 2,4% so với iPhone 12.

Trong khi đó, sau 12 tháng bán ra, Galaxy S22 sụt 68% giá trị. Tuy nhiên, mức giảm của Galaxy S23 là 62,4%, tức giữ giá hơn so với tiền nhiệm trong cùng kỳ.

Tỷ lệ mất giá của iPhone sau 12 tháng Thế hệ Ngày bán Giá trị

khấu hao Tỷ lệ

khấu hao Chênh lệch theo năm iPhone 15 Series 22/9/2023 557,69 USD 48,2% 0,5% iPhone 14 Series 16/9/2022 545,08 USD 47,7% 1,5% iPhone 13 Series 24/9/2021 512,43 USD 46,2% 2,4% iPhone 12 Series 23/10/2020 435,75 USD 43,8% 0% iPhone 11 Series 20/9/2019 548,33 USD 43,8% -

Galaxy S24 ra mắt vào tháng 1, chưa có đủ dữ liệu sau 12 tháng. Tuy nhiên, dữ liệu của SellCell cho thấy sau 6 tháng có mặt trên thị trường, Galaxy S22 mất 54% giá trị trong năm 2022, còn Galaxy S24 là khoảng 50%.

Tỷ lệ mất giá của Samsung Galaxy S (USD) Thế hệ Ngày bán 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng S24 Series 24/1/2024 592,85

51,2% 590,7

51% 585,14

50,4% - - S23 Series 17/2/2023 547,13

47,2% 563,56

48,7% 623,42

54,1% 665,42

58,2% 696,99

61,1% S22 Series 25/2/2022 587,49

51,1% 600,62

52,6% 625,62

54,4% 699,87

61,3% 765,12

66,7%

"iPhone cũ mất giá chậm hơn, nhưng khoảng cách giữa chúng đang thu hẹp. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, sự đảo ngược có thể xảy ra", SellCell bình luận.

Báo cáo không đưa ra nhận định về lý do dẫn đến xu hướng. Tuy nhiên, theo PhoneArena, dù vẫn dẫn đầu, thiết bị của Apple ngày càng kém hấp dẫn qua từng năm. Trong khi đó, các thế hệ Samsung Galaxy S gần đây liên tục được cập nhật công nghệ mới, trong đó có AI tạo sinh, từ đó tạo sự hấp dẫn cho sản phẩm và thay đổi nhu cầu của người dùng.

Samsung và Apple chưa bình luận sau báo cáo trên.

Bảo Lâm