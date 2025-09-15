iPhone Air thúc đẩy xu hướng eSim toàn cầu

iPhone Air siêu mỏng loại bỏ sim vật lý, được đánh giá mở ra chương mới cho eSim và cách người dùng kết nối thiết bị di dộng.

Ngày 10/9, Apple ra mắt loạt sản phẩm mới gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và đặc biệt là iPhone Air - điện thoại mỏng nhất hãng từng sản xuất với số đo 5,6 mm. Apple cho biết cấu trúc bên trong iPhone Air được thiết kế để tối đa hóa không gian cho pin, mang lại thời lượng "đủ dùng cả ngày". Do đó, sản phẩm loại bỏ hoàn toàn khay sim, chuyển sang dùng eSim.

iPhone Air, mẫu điện thoại mới được Apple tung ra ngày 9/9. Ảnh: Tuấn Hưng

eSim là gì?

Sim vật lý chứa mọi thông tin mà điện thoại cần để kết nối với mạng di động thông qua số của từng thuê bao cụ thể. Sim lần đầu xuất hiện năm 1991, sau đó thu nhỏ kích cỡ với các biến thể như miniSim, microSim, nanoSim.

Tuy nhiên, theo thời gian, sim vật lý dần bộc lộ hạn chế như khả năng lưu trữ kém, tỏa nhiệt lớn, tốn diện tích. Giải pháp mới được nhiều bên lựa chọn là eSim - sim điện tử được "nhúng" trực tiếp trên bo mạch của điện thoại với một chip siêu nhỏ. Nhờ vậy, nó được dùng trong những thiết bị nhỏ gọn như smartwatch, hoặc giúp điện thoại trở nên mỏng hơn. Một số điện thoại Android đã tiên phong sử dụng, nhưng khi Apple đưa vào iPhone năm 2018, eSim mới trở thành xu hướng trên smartphone.

Người dùng có thể cài đặt trên thiết bị mới hoặc chuyển eSim giữa các điện thoại bằng nhiều cách, như quét mã QR do nhà mạng cung cấp, hoặc nhấp vào tùy chọn chuyển eSim trong phần cài đặt của điện thoại cũ.

eSim thuần kỹ thuật số có thể tải xuống từ xa, giúp đơn giản hóa thủ tục như đăng ký với nhà mạng mới hoặc đổi nhà mạng. Điều này hữu ích trong nhiều trường hợp, ví dụ khi người dùng đi du lịch nước ngoài và muốn kết nối với mạng địa phương rẻ hơn. eSim cũng giúp giảm rác thải nhựa và chi phí phân phối. Việc thiết lập eSim bước đầu đòi hỏi kết nối Internet.

Tương tự sim vật lý, người dùng có thể kích hoạt hoặc hủy eSim trên điện thoại. Giải pháp này giúp đơn giản hóa giao tiếp giữa máy với máy (M2M), cho phép thiết lập hoặc cấu hình lại từ xa các thiết bị kết nối, từ đồng hồ, ôtô đến công tơ điện thông minh.

Logo Apple tại một cửa hàng Apple Store ở Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

Tại sao Apple thúc đẩy eSim?

Apple ngừng hỗ trợ sim vật lý tại Mỹ từ năm 2022, khi ra iPhone 14. Trên website, hãng khẳng định eSim "mang tới sự linh hoạt cao hơn, tiện lợi hơn, bảo mật tốt hơn và kết nối liền mạch hơn" cho người dùng.

Nhà phân tích Kester Mann của công ty CCS Insight nhận định trên AFP, việc giảm bớt các linh kiện vật lý "phù hợp với tầm nhìn về một chiếc điện thoại mỏng hơn, dễ sử dụng hơn" mà Apple theo đuổi từ lâu. Về mặt kinh doanh, ông cho rằng có thể Apple muốn kiểm soát quá trình kết nối khách hàng với nhà mạng di động nhiều hơn một chút khi cài đặt điện thoại mới.

Công ty tư vấn Roland Berger cũng đề cập trong một báo cáo năm ngoái rằng eSim cho phép nhà sản xuất chen vào giữa nhà mạng di động và người dùng cuối, khiến nhà mạng mất quyền kiểm soát.

Xu hướng eSim trong tương lai

Nhiều đối thủ cạnh tranh của Apple như Samsung chưa tung ra điện thoại chỉ dùng eSim, mà vẫn kết hợp hỗ trợ cả sim vật lý và eSim trên toàn cầu. Tuy nhiên, với sự quyết liệt của Apple trên iPhone Air, giới chuyên gia cho rằng các hãng khác sẽ sớm đi theo hướng này.

"Việc sử dụng eSim dự kiến trở nên phổ biến trong ngắn hạn hoặc trung hạn", Roland Berger nhận định, dự đoán 75% kết nối smartphone sẽ thông qua eSim vào năm 2030, tăng mạnh so với mức 10% năm 2023. Trong khi đó, CCS Insight ước tính số lượng điện thoại hỗ trợ eSim tăng từ 1,3 tỷ hiện nay lên 3 tỷ vào năm 2030.

Trong một cuộc khảo sát các nhà quản lý mạng di động, Roland Berger nhận thấy hầu như không có dấu hiệu gia tăng tỷ lệ khách hàng chuyển đổi nhà cung cấp dù thao tác này trở nên dễ dàng hơn với eSim. Công ty cho rằng trong tương lai, eSim có thể cho phép nhà mạng cung cấp dịch vụ cá nhân hóa nhiều hơn tới từng thuê bao.

Với ngành du lịch, CCS Insight dự đoán doanh số eSim tại địa phương tăng từ 70 triệu năm 2024 lên 280 triệu năm 2030. Các nhà cung cấp eSim như Airalo và Holafly đã bán dịch vụ kết nối quốc tế giá rẻ cho khách du lịch, một số hãng hàng không và nhà mạng di động lớn cũng bắt đầu cung cấp các giải pháp thay thế.

Thu Thảo tổng hợp