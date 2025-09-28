iPhone Air độ vỏ giá 199 triệu đồng

Thời gian hoàn thành sản phẩm khoảng 94 tiếng với 10 công đoạn. Trong đó, công đoạn quét 3D toàn bộ chi tiết để chế tác mất 56 tiếng. Các bộ phận như mặt lưng, logo, viền camera được làm lại từ thép không gỉ với độ chính xác cao. Riêng phần đảo camera cần 6 tiếng để khắc hoa văn và 12 tiếng đánh bóng.