iPhone Air độ vỏ giá 199 triệu đồng

iPhone Air do G’Ace độ vỏ có tên Emerald gồm phiên bản tiêu chuẩn với toàn bộ khung sườn và mặt sau có màu xanh lục bảo được bán giá 179 triệu, còn phiên bản cao cấp với các chi tiết camera, nút bấm mạ vàng là 199 triệu đồng. Máy được chế tác giới hạn 499 chiếc.
Thời gian hoàn thành sản phẩm khoảng 94 tiếng với 10 công đoạn. Trong đó, công đoạn quét 3D toàn bộ chi tiết để chế tác mất 56 tiếng. Các bộ phận như mặt lưng, logo, viền camera được làm lại từ thép không gỉ với độ chính xác cao. Riêng phần đảo camera cần 6 tiếng để khắc hoa văn và 12 tiếng đánh bóng.
Phần mặt lưng mạ theo công nghệ DLC thường sử dụng trên các mẫu đồng hồ cao cấp, giúp đảm bảo độ bền, tạo sự bóng bẩy và có thể chuyển màu theo góc nhìn.
Ngoài ra người mua có thể chọn khắc tên, ký hiệu cá nhân lên thân máy. Các chi tiết như logo Apple, nút bấm có thể chọn sử dụng vật liệu từ thép không gỉ, vàng 18K và cẩn thêm ốc xà cừ.
Mẫu iPhone Air Emerald được chế tác từ phiên bản iPhone Air màu xanh với dung lượng bộ nhớ trong 512 GB giá 38,5 triệu đồng.
iPhone Air là mẫu iPhone hoàn toàn mới của Apple với thiết kế siêu mỏng 5,6 mm, tích hợp chip A19 Pro, màn hình 6,5 inch LTPO OLED hỗ trợ 120 Hz, chỉ dùng eSim, giá 32 triệu đồng, được bán từ ngày 19/9 tại Việt Nam. Thiết kế máy liền mạch, mặt lưng kính Ceramic Shield 2, camera đơn 48 megapixel với zoom 2x quang học, pin 3.149 mAh.
