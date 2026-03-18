iPhone 5 thành sản phẩm 'lỗi thời'

Sau 14 năm có mặt trên thị trường, Apple mới đưa iPhone 5 vào danh sách "lỗi thời", chấm dứt mọi hỗ trợ sửa chữa cho mẫu iPhone đầu tiên sử dụng cổng Lightning.

Trong đợt cập nhật tuần này, iPhone 5 và phiên bản iPhone 4 dung lượng 8 GB bị Apple chuyển từ danh sách "cổ điển" sang "lỗi thời". Apple cũng ngừng cung cấp mọi dịch vụ sửa chữa phần cứng và linh kiện thay thế tại các cửa hàng Apple Store cũng như mạng lưới ủy quyền trên toàn cầu, đặt dấu chấm hết cho vòng đời sử dụng của thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm thường được coi là "cổ điển" sau 5 năm ngừng sản xuất và trở thành "lỗi thời" sau 7 năm. Tuy nhiên, iPhone 5 ra mắt vào tháng 9/2012 và bị ngừng sản xuất năm 2013 sau khi iPhone 5s và 5c trình làng. Có nghĩa, máy đã vượt xa khung thời gian hỗ trợ thông thường của hãng.

iPhone 5 không chỉ là một bản nâng cấp thông thường mà còn đánh dấu một trong những thay đổi thiết kế quan trọng nhất của Apple. Đây là iPhone đầu tiên loại bỏ cổng sạc 30 chân truyền thống để nâng cấp lên Lightning, chuẩn kết nối tồn tại hơn một thập kỷ trước khi Apple chuyển sang USB-C.

iPhone 5 với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối đầu tiên của Apple. Ảnh: Macrumors

Khi ra mắt, iPhone 5 tạo ấn tượng với khung vỏ nhôm và kính mỏng hơn, màn hình 4 inch thay thế 3,5 inch trên iPhone 4S. Đây cũng là mẫu tiên phong hỗ trợ mạng LTE, đem lại tốc độ dữ liệu di động vượt trội khi đó.

Quyết định mới của Apple được đánh giá phù hợp vì iPhone 5 có phần cứng quá cũ, không còn đáp ứng các yêu cầu về phần mềm và dịch vụ hiện đại. Việc duy trì cơ sở hạ tầng sửa chữa và linh kiện cho những thiết bị không thể chạy phiên bản iOS hiện hành sẽ khiến hãng tốn kém chi phí mà không mang lại lợi ích thực tế, nhất là khi lượng người dùng còn lại rất ít.

Cùng chung số phận với iPhone 5 là iPhone 4 bộ nhớ 8 GB ra mắt năm 2011 và ngừng sản xuất năm 2013. Trước đó, cả hai được bán như những thiết bị giá rẻ tại các thị trường mới nổi. Việc xếp hạng "lỗi thời" khép lại hoàn toàn của một thế hệ thiết kế từng tạo nên thành công rực rỡ cho Apple những năm đầu thập niên 2010.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)