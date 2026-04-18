iPhone 18 Pro lộ diện màu sắc mới

Apple được cho là sẽ thay thế màu cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro bằng tông đỏ rượu vang đậm mang tên Dark Cherry trên dòng iPhone 18 Pro.

Trang công nghệ Macworld dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng rằng Apple đã chốt danh sách màu sắc cho bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của màu Dark Cherry (đỏ anh đào đậm) - tông màu trầm giống vang đỏ, thay thế màu cam rực rỡ trên iPhone 17 Pro.

Dựa trên các mã màu Pantone đang được sử dụng trong chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro dự kiến có 4 phiên bản màu. Ngoài Dark Cherry còn có Light Blue - tương tự xanh Mist Blue trên iPhone 17 hiện tại, Dark Gray - màu tối truyền thống, thay thế cho biến thể màu titan đen trước đó; và Silver - màu bạc kinh điển của Apple, có nét tương đồng với phiên bản bạc trên iPhone 17 Pro.

Ba màu sắc mới có thể xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro. Ảnh: Macworld

Apple từng bán ra một số phụ kiện như cáp sạc và ốp lưng màu Dark Cherry cuối năm 2025. Việc đưa màu này lên iPhone 18 Pro được giới phân tích đánh giá là bước đi nhằm tạo sự đồng bộ cho hệ sinh thái sản phẩm.

Bên cạnh đó, hình ảnh từ các bản vẽ CAD cũng hé lộ một vài thay đổi về ngoại hình. iPhone 18 Pro có thể sở hữu cụm Dynamic Island nhỏ hơn, giúp mở rộng không gian hiển thị màn hình. Ngoài ra, Apple được cho là đang áp dụng quy trình sản xuất mới để giảm thiểu sự khác biệt về màu sắc giữa mặt kính lưng và khung viền nhôm.

Trong khi đó, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể mang tên Ultra, sẽ có ít tùy chọn màu sắc hơn. Các màu đang được thử nghiệm bao gồm bạc, trắng và một phiên bản Indigo (xanh chàm).

Sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Ultra dự kiến diễn ra vào tháng 9. Trong khi đó, dòng máy phổ thông như iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 có thể sẽ phải chờ tới nửa đầu 2027 mới chính thức trình làng.

Huy Đức (theo Macrumors, Macworld, Apple Insider)