iPhone 18 Pro có thể không còn màu đen

Apple được cho là sẽ loại bỏ tùy chọn màu đen năm thứ hai liên tiếp, thay bằng những tông màu rực rỡ và lạ mắt hơn trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Apple từng bỏ màu đen trên iPhone 17 dòng Pro, và theo Instant Digital, bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tiếp tục không được trang bị màu này. Trên mạng xã hội X và Reddit, một số người bày tỏ sự không hài lòng do yêu thích phong cách tối giản và lịch lãm của phiên bản iPhone đen.

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cũng cho biết, thay vì màu đen, Apple đang thử nghiệm một biến thể đỏ đậm sang trọng cho iPhone 18 Pro. Tin đồn về màu tím và nâu cũng xuất hiện, nhưng Gurman khẳng định chúng thực chất chỉ là những biến thể khác nhau dựa trên ý tưởng màu đỏ chủ đạo.

Màu đen là một trong những màu được yêu thích, trên iPhone. Ảnh: Instant Digital

Trong khi dòng Pro có xu hướng trở nên rực rỡ hơn, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sử dụng gam màu trầm truyền thống, như xám không gian, đen và trắng. Đây là chiến lược định vị điện thoại gập thuộc phân khúc cao cấp, dành cho nhóm khách hàng doanh nhân và người yêu thích sự sang trọng nguyên bản.

Apple dự kiến công bố thế hệ iPhone 18 và smartphone gập vào tháng 9. Trong đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể lên kệ sau đó hơn một tuần, còn iPhone Fold gập nhiều khả năng được bán trong tháng 11 hoặc 12. Riêng mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ chỉ có mặt trên thị trường vào đầu năm 2027 cùng với dòng 18e.

Huy Đức (Theo MacRumors,Apple Insider)