iPhone 18 Pro cải tiến thiết kế, hỗ trợ kết nối vệ tinh 5G

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho là sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn, màu sắc mới và giữ nguyên giá bán dù chi phí linh kiện tăng cao.

Sau khi thay đổi thiết kế trên iPhone 17 Pro, Apple năm nay sẽ tập trung vào tinh chỉnh chi tiết trên smartphone thế hệ mới. Theo Ice Universe, tài khoản nổi tiếng từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm Apple và Samsung, thay đổi nhiều nhất nằm ở mặt trước. Trong đó, Dynamic Island sẽ thu nhỏ khoảng 35% diện tích. Apple đưa một số thành phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình, giúp không gian hiển thị rộng rãi hơn, dù chưa thể loại bỏ hoàn toàn phần khuyết này để chuyển sang dạng đục lỗ.

Ở mặt sau, Apple giữ thiết kế đảo camera chữ nhật kết hợp giữa kính và nhôm. Tuy nhiên, trước những phản ánh về sự thiếu liền mạch giữa hai loại vật liệu trên thế hệ hiện tại, hãng được cho là sẽ tối ưu hóa công nghệ sơn nhằm làm giảm sự chênh lệch về màu sắc, tạo cảm giác nguyên khối và đồng nhất.

Apple cũng có xu hướng chọn màu sắc phá cách hơn thay vì gam màu trung tính truyền thống như bạc hay xám không gian. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết hãng đang thử nghiệm màu mới cho iPhone 18 Pro là nâu cà phê, tím, đỏ burgundy và sẽ chọn một trong ba. Màu đen truyền thống có thể bị loại bỏ năm nay.

Ba tùy chọn màu sắc đang được thử nghiệm trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple Insider.

iPhone 18 Pro cũng sẽ đánh dấu bước tiến về công nghệ kết nối do Apple tự phát triển với modem C2. Theo Bloomberg và The Information, modem mới hỗ trợ tiêu chuẩn NR-NTN (mạng phi mặt đất), cho phép iPhone kết nối trực tiếp với vệ tinh để truy cập Internet thay vì giới hạn ở tin nhắn khẩn cấp như hiện nay. Thiết bị có thể duy trì kết nối vệ tinh ngay cả khi đang để trong túi quần hoặc đặt trong nhà nhờ việc nâng cấp hạ tầng mạng lưới vệ tinh đối tác.

Trong khi đó, dù giá chip xử lý và bộ nhớ tăng mạnh do nhu cầu từ trung tâm dữ liệu AI, các nhà phân tích hàng đầu như Ming-Chi Kuo và Jeff Pu đều tin Apple sẽ không tăng giá iPhone 18 Pro. Chiến lược của hãng là chấp nhận giảm biên lợi nhuận phần cứng để duy trì sức cạnh tranh và bù đắp bằng doanh thu mảng dịch vụ.

iPhone 18 dự kiến ra mắt vào tháng 9, cùng với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)