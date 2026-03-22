iPhone 18 có thể hồi sinh' dòng Plus

Apple được cho là đang cân nhắc đưa trở lại dòng Plus, dù sản phẩm từng có doanh số không như kỳ vọng.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus tại lễ ra mắt ngày 10/9 tại Mỹ. Ảnh: Tuấn Hưng

Những năm qua, danh mục sản phẩm của Apple là sự đan xen giữa thành công và thất bại. Trong khi các mẫu tiêu chuẩn và Pro luôn giữ vững vị thế, iPhone mini và iPhone Plus lại gặp thất bại về doanh số. Điều này khiến Apple phải khai tử chúng để nhường chỗ cho iPhone Air. Tuy nhiên, mẫu smartphone mỏng nhất của Apple cũng không tạo được doanh số cao.

Theo nhà phân tích Tim Long thuộc ngân hàng đầu tư Barclays, Apple có thể sẽ ra mắt hai sản phẩm bên cạnh iPhone 18 tiêu chuẩn vào tháng 3 năm sau. Thiết bị đầu tiên là iPhone 18e và lựa chọn còn lại là 18 Plus hoặc Air 2. Trong khi đó, hai phiên bản sẽ trình làng tháng 9 năm nay là iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Nhiều nguồn tin trước đó đều cho rằng Apple đang tập trung phát triển bản cải tiến của dòng iPhone Air. Do đó, các trang công nghệ nhận định việc hồi sinh 18 Plus là "cú lội ngược dòng khó tin" đối với một trong những dòng máy kém được ưa chuộng nhất của hãng. Apple tung ra dòng Plus từ thế hệ iPhone 14 và đến iPhone16.

Tuy nhiên, một số báo cáo chỉ ra doanh số iPhone Air còn tệ hơn 16 Plus do mức giá đắt đỏ nhưng chỉ trang bị một camera sau. Bản Air được đánh giá có thể chỉ là sản phẩm thử nghiệm công nghệ, thay vì được phát hành định kỳ như các phiên bản khác.

Cũng trong báo cáo của Tim Long, Apple có thể ra mắt mẫu smartphone màn hình gập iPhone Ultra (iPhone Fold) vào tháng 12 năm nay, chậm hơn vài tháng so với dòng Pro. Chiến lược công bố này tương tự cách Apple từng thực hiện với iPhone 8 và iPhone X năm 2017.

