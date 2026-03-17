iPhone 17e - khi Apple tự tin với hệ sinh thái iOS

Dù gây nhiều tranh cãi khi ra mắt năm ngoái, iPhone 16e vẫn có mặt trong top 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới, điều điện thoại Android Trung Quốc cùng tầm giá khác với "cấu hình và tính năng vượt trội" không làm được. Kết quả thực tế đó cho thấy iOS cũng như hệ sinh thái Apple có sức hấp dẫn lớn với người dùng. Do đó, Apple ra mắt sản phẩm mới được cho là chỉ để lấp đầy các phân khúc hãng muốn nhắm đến, chứ không phải cạnh tranh với các đối thủ cùng tầm giá.

iPhone 17e mới ra mắt không phải bản nâng cấp lớn của dòng iPhone "giá rẻ", nhưng các tính năng được bổ sung như sạc MagSafe, bộ nhớ trong khởi điểm gấp đôi, chip mạng mới tiết kiệm pin hơn vẫn hứa hẹn đem đến doanh số khả quan cho Apple trong năm 2026.