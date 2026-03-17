iPhone 17e - khi Apple tự tin với hệ sinh thái iOS

Dù gây nhiều tranh cãi khi ra mắt năm ngoái, iPhone 16e vẫn có mặt trong top 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới, điều điện thoại Android Trung Quốc cùng tầm giá khác với "cấu hình và tính năng vượt trội" không làm được. Kết quả thực tế đó cho thấy iOS cũng như hệ sinh thái Apple có sức hấp dẫn lớn với người dùng. Do đó, Apple ra mắt sản phẩm mới được cho là chỉ để lấp đầy các phân khúc hãng muốn nhắm đến, chứ không phải cạnh tranh với các đối thủ cùng tầm giá.
iPhone 17e mới ra mắt không phải bản nâng cấp lớn của dòng iPhone "giá rẻ", nhưng các tính năng được bổ sung như sạc MagSafe, bộ nhớ trong khởi điểm gấp đôi, chip mạng mới tiết kiệm pin hơn vẫn hứa hẹn đem đến doanh số khả quan cho Apple trong năm 2026.
Một trong những nhược điểm lớn trên iPhone 16e là thiếu sạc nam châm không dây MagSafe, nhưng hiện đã được khắc phục. Sản phẩm mới hỗ trợ chuẩn chung của các thiết bị Apple gần đây, tương thích tất cả hệ sinh thái phụ kiện như ví, ốp lưng, giá đỡ, bộ sạc. Chuẩn sạc Qi2 cho tốc độ sạc 15 W so với 7,5 W trên model cũ. Sạc có dây cũng tăng tốc độ nhanh hơn, đầy 50% trong 30 phút. Thời gian sử dụng được hãng công bố là 26 tiếng.
iPhone 17e vẫn dùng màn hình 6,1 inch Super Retina XDR, tấm nền OLED, độ sáng HDR tối đa 1.200 nit, không nổi trội, thậm chí kém hơn nhiều điện thoại Android trong phân khúc. Viền máy cũng khá dày nếu so với các phiên bản iPhone 17 khác.
Điểm mới của màn hình là kính cường lực Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn ba lần so với thế hệ trước. Trang bị Face ID vẫn là điểm mạnh khi đem đến trải nghiệm bảo mật liền mạch hơn. Màn hình với kích thước nhỏ gọn cũng là yếu tố thu hút nhiều người trung thành với thiết bị của "Quả táo".
Màn hình tai thỏ trên iPhone 17e (trái) so với Dynamic Island trên iPhone 15 Plus - mẫu máy đã ra mắt hơn hai năm nhưng đang bán chạy của Apple tại thị trường Việt Nam.
Ngoài viền dày hơn, độ sáng màn hình 17e cũng thấp hơn 15 Plus. Cả hai đều dùng màn hình 60 Hz, cho cảm giác khi vuốt kém mượt nếu người dùng đã quen với các model tần số quét 120 Hz.
Với người đang sử dụng dòng Pro hay thậm chí iPhone 17 thường, iPhone 17e tạo cảm giác thanh thoát hơn trong trải nghiệm cầm nắm. Máy nhẹ, mỏng nhưng vẫn cầm chắc tay nhờ thiết kế nhôm nguyên khối, các cạnh bo tròn ở góc cùng độ nhám của vật liệu.
Về sức mạnh xử lý, iPhone 17e không thua kém iPhone 17 khi cùng sử dụng chip A19 thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 3 nm, với CPU 6 nhân, nhanh gấp hai lần so với iPhone 11. GPU bốn nhân với bộ Neural Accelerators giúp trải nghiệm các game AAA đòi hỏi cấu hình cao. NPU 16 nhân được nâng cấp cũng giúp tối ưu các mô hình tạo sinh lớn, hỗ trợ Apple Intelligence và các mô hình AI khác nhanh hơn.
Xét về camera và màn hình, iPhone 17e có thể thấp hơn đối thủ Android cùng phân khúc nhưng hiệu năng máy không thua kém, thậm chí ổn định.
Apple không nhắc nhiều đến camera, do 17e chỉ nâng cấp nhẹ so với 16e. Máy vẫn dùng một camera với cảm biến Fusion 48 megapixel, f/1.6, chống rung quang học, lấy nét lai. Nhờ độ phân giải cao, máy có thêm chế độ zoom 2x giả lập với độ nét gần tương tự 1x, hiệu ứng xóa phông khi chụp chân dung. Khả năng quay video tối đa 4K tốc độ 60 hình/giây hoặc Full HD 240 hình/giây, hỗ trợ Dolby Vision HDR, chống rung quang học khi quay.
Do kiểu dáng giữ nguyên, các phụ kiện ốp lưng của iPhone 16e dùng được bình thường với iPhone 17e mới. Tuy nhiên, loại ốp dành riêng cho 17e sẽ có thêm hỗ trợ sạc không dây, từ tính với các phụ kiện MagSafe.
So với bản năm ngoái chỉ có hai màu trắng và đen, iPhone 17e có thêm màu hồng nhạt mới. Trong dải sản phẩm iPhone hiện tại của Apple, chỉ còn hai mẫu có duy nhất một camera là iPhone 17e và iPhone Air nhưng nằm ở hai phân khúc giá hoàn toàn khác nhau.
Tại thị trường Mỹ, giá iPhone 17e giữ nguyên nhưng do tỷ giá tăng, máy cao hơn một triệu đồng so với bản tiền nhiệm tại Việt Nam, từ 17,99 triệu đồng, với hai tùy chọn dung lượng 256 và 512 GB. Apple cũng bắt đầu bán AirTag 2 với giá 890.000 đồng mỗi chiếc và 2.990.000 đồng cho bộ bốn chiếc.
