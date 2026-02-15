iPhone 17e dự kiến có giá từ 599 USD

Mẫu iPhone giá thấp thế hệ mới được cho là có Dynamic Island, trang bị chip A19 và hỗ trợ sạc MagSafe.

Theo chuyên gia Jon Prosser - người từng bị Apple kiện năm 2025 vì làm lộ thông tin về iOS 26, hãng chuẩn bị công bố thế hệ kế nhiệm của iPhone giá thấp với tên gọi 17e. Sản phẩm được kỳ vọng giúp Apple tăng thị phần tại các thị trường đang phát triển, nơi người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS với mức giá dễ tiếp cận.

Điểm nhấn trên iPhone 17e là loại bỏ phần tai thỏ truyền thống. Dù viền màn hình vẫn dày tương tự 16e, sự xuất hiện của Dynamic Island giúp máy đồng nhất với các dòng iPhone cao cấp. Máy có kích thước màn hình 6,1 inch, tần số quét chỉ ở mức 60 Hz, được xem là điểm yếu lớn khi so sánh với đối thủ Android trong cùng phân khúc vốn đã phổ cập màn hình 120 Hz.

Prosser cho biết, dù là model rẻ nhất của Apple, iPhone 17e vẫn sở hữu hiệu năng ấn tượng với chip xử lý A19 và RAM 8 GB, mức tối thiểu để chạy mượt các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Đây cũng là smartphone đầu tiên trang bị chip kết nối C1X của Apple cùng sự quay trở lại của sạc không dây MagSafe, tính năng từng bị lược bỏ trên iPhone 16e.

iPhone 17e dự kiến có giá 599 USD. Ảnh: FPT

Camera trước được nâng cấp từ 12 lên 18 MP, hỗ trợ tính năng Center Stage, giúp tự động điều chỉnh khung hình khi gọi video. Camera sau vẫn giữ độ phân giải 48 MP nhưng được tối ưu nhờ chip A19, hứa hẹn khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn.

iPhone 17e dự kiến có giá khởi điểm 599 USD (15 triệu đồng). Một số nguồn tin cho rằng với mức giá này, dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn sẽ là 256 thay vì 128 GB như trước. Máy có các tùy chọn màu sắc cơ bản là đen, trắng và có thể thêm màu tím lavender mới.

Các nhà phân tích dự báo Apple có thể công bố iPhone 17e trong tuần này để đón đầu sự kiện ra mắt Pixel 10a của Google ngày 18/2.

Huy Đức (theo 9to5mac, Android Authority)