iPhone 17e có thể ra mắt ngày 19/2

iPhone 17e, điện thoại giá thấp nhất thuộc thế hệ iPhone 17, nhiều khả năng ra mắt giữa tháng 2, bổ sung sạc Magsafe, camera 48 megapixel.

Theo TechDroider, Apple không tổ chức sự kiện công bố nhưng sẽ gửi thông báo về iPhone 17e vào ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tương tự iPhone 16e năm ngoái. Máy nhiều khả năng được bán cuối tháng 2 tại một số thị trường. Đây là phiên bản rẻ nhất của iPhone 17 series, bên cạnh iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đã bán ra từ tháng 9/2025.

Bloomberg cho biết Apple giữ giá khởi điểm iPhone 17e giống 16e là 599 USD. iPhone 16e bắt đầu bán tại Việt Nam vào đầu tháng 3/2025, giá từ 16,99 triệu đồng.

Không như các tin đồn cuối năm ngoái, Macrumors cho rằng thiết kế của iPhone 17e không thay đổi lớn so với 16e. Máy vẫn dùng màn hình "tai thỏ" thay vì cụm Dynamic Island nhưng sẽ có bốn nâng cấp quan trọng so với thế hệ cũ.

iPhone 17e vẫn dùng thiết kế tai thỏ, một camera sau. Ảnh dựng: Macrumors

Đầu tiên, 17e sẽ trang bị tính năng sạc nam châm Magsafe, công suất 20-25 W. Năm ngoái, việc thiếu công nghệ sạc này được đánh giá là điểm yếu lớn nhất của 16e khi máy chỉ có sạc Qi thường công suất 7,5 W. Magsafe sẽ giúp 17e tương thích với tất cả phụ kiện hiện tại có chuẩn này, bao gồm cả sạc không dây công nghệ mới hay ví Magsafe.

Nâng cấp nổi bật thứ hai là chip A19 tương tự iPhone 17. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Apple có thể giảm hiệu năng của phiên bản tích hợp trên 17e. Ngoài ra, máy cũng sẽ sử dụng modem mạng thế hệ mới do Apple sản xuất là C1X hỗ trợ 5G, LTE, nhanh gấp đôi so với C1 trên 16e. Đây cũng là modem mạng di động tiết kiệm điện nhất từng được tích hợp vào iPhone.

Cuối cùng, mẫu điện thoại giá thấp tiếp theo của Apple sẽ sử dụng chip N1 cho wifi, Bluetooth và giao thức nhà thông minh Thread tương tự iPhone Air. N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, cải thiện hiệu suất tổng thể và độ tin cậy của các tính năng như phát sóng wifi và AirDrop so với thế hệ cũ.

Các thông số khác của iPhone 17e bao gồm màn hình "tai thỏ" 6,1 inch, tần số 60 Hz, camera phía sau 48 megapixel và camera trước góc siêu rộng độ phân giải 18 megapixel. Hiện chưa rõ các lựa chọn màu sắc của sản phẩm nhưng iPhone 16e chỉ có hai màu đen và trắng.

Hoài Anh