iPhone 17 Pro Max vẫn 'đội' giá 8 triệu đồng

Sau hai tuần mở bán, giá iPhone 17 Pro Max vẫn cao so với mức niêm yết, trong đó bản màu bạc 256 GB được bán giá 46 triệu, chênh 8 triệu đồng.

Tìm mua iPhone 17 nhân sinh nhật vợ, anh Lưu Văn ở phường Thanh Liệt (Hà Nội) bất ngờ khi thấy giá máy cao hơn nhiều so với công bố khi mở bán tại Việt Nam. Cụ thể, mẫu iPhone 17 Pro Max bản 256 GB màu bạc có giá 46 triệu trong khi niêm yết 38 triệu đồng. "Các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellPhoneS không sẵn hàng, thời gian chờ dự kiến đầu tháng 11", anh Văn nói.

iPhone 17 series trưng bày trong ngày đầu mở bán tại một hệ thống. Ảnh: Tuấn Hưng

Khảo sát nhanh cho thấy ở hầu hết đại lý lớn, iPhone 17 Pro Max màu bạc, cam đang "cháy hàng". Một số có sẵn lựa chọn màu xanh nhưng chủ yếu là bản dung lượng cao 512 GB, 1 TB hoặc 2 TB.

Tại các cửa hàng nhỏ lẻ, 17 Pro Max 256 GB màu bạc dao động 45-46 triệu, màu cam 42-43 triệu, còn màu xanh rẻ 40-41 triệu đồng. Mẫu 17 Pro hiếm hàng màu bạc với mức giá chênh ít hơn 1-3 triệu đồng so với dòng Pro Max.

"Giá chính hãng chênh cao kỷ lục"

Lê Hiếu, chủ cửa hàng thiết bị Apple trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), cho biết iPhone chính hãng tại Việt Nam đang bị bán lệch giá kỷ lục so với các năm trước. Trong tuần đầu tiên sau khi mở bán ngày 19/9, iPhone 17 Pro Max màu bạc bị đội giá 12-15 triệu đồng, gấp đôi mức thường thấy trước, và chỉ hạ nhiệt một chút nhờ máy xách tay từ các thị trường như Mỹ, Singapore đang được nhập nhiều về Việt Nam.

Theo đại diện một số hệ thống, Việt Nam lần đầu được mở bán sớm nên nhu cầu tăng cao hơn mọi năm, ngoài ra iPhone 17 series có nhiều thay đổi về ngoại hình nên nhiều người muốn nâng cấp từ thế hệ cũ.

iPhone 17 Pro Max màu bạc được ưa chuộng nhất, xếp trên màu cam và xanh. Ảnh: Quang Đồng

Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn tiết lộ, trong đợt hàng đầu tiên năm trước, Việt Nam được phân bổ khoảng 120.000 iPhone 16 series, nhưng năm nay chỉ 40.000 máy do được bán sớm cùng các thị trường lớn trên thế giới. Trong khi đó, lượng đặt hàng tại các hệ thống lên tới gần 200.000 máy, nên dự kiến hết tháng 10 mới giao xong các đơn này.

Hoàng Tuấn, chủ cửa hàng bán iPhone ở phố Huế (Hà Nội), dự đoán giá iPhone 17 dòng Pro, Pro Max sẽ quay lại mức niêm yết vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Một số model ít được chuộng như màu xanh thậm chí có thể được bán thấp hơn giá niêm yết sau khoảng một tháng nữa.

"Sau đợt đầu tiên khan hàng, Apple sẽ triển khai các đợt điều chỉnh giá để thúc đẩy doanh số", đại diện một hệ thống bán lẻ lớn nhận định.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh về ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm thay cho titan. Máy mở đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 12/9 và đến tay người dùng sau đó một tuần. Ngay từ khi mở bán, bản 256 GB màu cam "cháy hàng" trong vài phút, sau đó bản màu bạc cũng rơi vào tình trạng tương tự, trong khi màu xanh ít được quan tâm.

Tuấn Hưng

