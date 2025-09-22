iPhone 17 Pro Max mạ vàng giá từ 139 triệu đồng

Trên iPhone 17 Pro Max, Apple sử dụng mặt lưng kính Ceramic Shield, còn trên phiên bản Monarch được thay bằng thép 304L, đánh bóng thủ công và mạ vàng cho độ bóng như gương, đẹp mắt. Chất liệu thép cho độ bền cao hơn nhiều mặt lưng kính. Phần logo Apple có thể được chế tác theo yêu cầu với vật liệu như titanium, vàng nguyên khối và đính kim cương. Tuy nhiên, việc chế tác có thể ảnh hưởng đến khả năng sạc không dây của sản phẩm.