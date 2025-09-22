iPhone 17 Pro Max mạ vàng giá từ 139 triệu đồng

Ngay sau khi được mở bán tại Việt Nam, G'ACE ra mắt iPhone 17 Pro Max mạ vàng. Theo đại diện đơn vị chế tác, thời gian hoàn thiện model này là 33 tiếng, nhanh hơn so với mốc 7 ngày mà công ty từng thực hiện trên iPhone 16 Pro Max.
Theo đơn vị chế tác, do chất liệu nhôm được xử lý anodize nhuộm màu của Apple rất bền màu, công ty phải sử dụng kỹ thuật đánh bóng vi điểm nhằm loại bỏ màu nguyên bản mà không làm sai lệch thông số kỹ thuật của sản phẩm. Máy có hai tùy chọn mạ vàng 18K vàng hồng hoặc vàng chanh.
Các nút bấm cứng làm bằng titanium grade 5 và mạ vàng. Tuy nhiên, nút camera vẫn giữ nguyên, do trang bị công nghệ cảm ứng. iPhone 17 Pro Max có ba màu xanh, đen và cam, nên phần nút bấm camera và cổng sạc không đẹp bằng so với thế hệ trước có phiên bản vàng cát.
Trên iPhone 17 Pro Max, Apple sử dụng mặt lưng kính Ceramic Shield, còn trên phiên bản Monarch được thay bằng thép 304L, đánh bóng thủ công và mạ vàng cho độ bóng như gương, đẹp mắt. Chất liệu thép cho độ bền cao hơn nhiều mặt lưng kính. Phần logo Apple có thể được chế tác theo yêu cầu với vật liệu như titanium, vàng nguyên khối và đính kim cương. Tuy nhiên, việc chế tác có thể ảnh hưởng đến khả năng sạc không dây của sản phẩm.
Phần đảo camera mạ vàng giúp phần viền bo tròn hơn, ngoài ra lớp mạ vàng cũng giúp tăng độ bền, khó bị trầy như các báo cáo gần đây. Phần viền camera bằng thép thay bằng titanium. Ngoài ra, người mua có thêm tùy chọn đính kim cương lên phần viền này.
iPhone 17 Pro Max Monarch được sản xuất giới hạn 199 chiếc với giá khởi điểm 139 triệu đồng cho model 256 GB.