iPhone 17 Pro bị cắt tính năng chụp đêm ở chế độ chân dung

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max không thể kích hoạt chế độ chụp đêm khi đang ở chế độ chân dung, tính năng vốn có mặt trên dòng Pro từ năm 2020.

Tính năng night mode không xuất hiện ở chế độ chụp chân dung hiện tại (trái) và có trên chế độ Ảnh. Ảnh: Apple Insider.

Một số người dùng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bày tỏ sự thất vọng trên các diễn đàn khi phát hiện máy thiếu hỗ trợ quan trọng. Hai mẫu Pro mới nhất không cho phép kích hoạt đồng thời chế độ chụp đêm (Night mode) khi đang chụp ảnh ở chế độ chân dung (Portrait mode), trong khi những thế hệ Pro trước đó vẫn sử dụng được. Tính năng này ra mắt năm 2020 trên iPhone 12 Pro, cho phép tạo ra những bức ảnh xóa phông chất lượng cao, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách mở ứng dụng Camera, chọn chế độ Ảnh, sau đó che ống kính sau để mô phỏng môi trường thiếu sáng. Biểu tượng trăng khuyết của Night mode sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, khi chuyển sang chế độ Portrait mode và lặp lại thao tác trên, biểu tượng này cùng tùy chọn Night mode trong bảng cài đặt biến mất hoàn toàn.

"Ảnh chân dung ban đêm không đẹp như mong đợi, đó là bước lùi so với chất lượng các iPhone trước đây có thể đạt được", tài khoản catalyticclover cho biết trên Reddit.

Động thái của Apple khiến nhiều người thấy khó hiểu vì phần cứng của dòng Pro hoàn toàn có khả năng xử lý tốt khi kết hợp hai chế độ. Theo Macworld, trong hướng dẫn sử dụng iOS 26, Apple xác nhận cắt giảm tính năng. Trang công nghệ này dự đoán nguyên nhân có thể liên quan đến thông tin độ sâu trường ảnh. Ảnh Night mode trên iPhone 17 Pro có thể thiếu dữ liệu độ sâu cần thiết để tạo hiệu ứng xóa phông cho chân dung, khiến hai tính năng không hoạt động cùng nhau.

Một nguyên nhân khác được cho là giới hạn về độ phân giải ảnh. Ảnh ở chế độ Night mode thường giới hạn ở 12 megapixel, còn ảnh chân dung trên iPhone 17 Pro có thể chụp ở độ phân giải 24 megapixel.

Apple chưa đưa ra lời giải thích về quyết định trên, hay có kế hoạch bổ sung qua các bản cập nhật phần mềm trong tương lai hay không.

Huy Đức (theo Apple Insider, TechRardar)