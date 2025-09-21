iPhone 17 'giá thấp nhất' bất ngờ bán chạy

iPhone 17 - phiên bản có giá thấp nhất trong bốn mẫu điện thoại mới của Apple - bất ngờ được quan tâm mạnh, có model cháy hàng.

Thống kê tại một số đại lý trong nước cho thấy mức độ quan tâm đến iPhone bản thường năm nay tăng mạnh so với trước. Hai ngày sau khi mở bán, đại diện hệ thống ShopDunk cho biết iPhone 17 có lượng đăng ký cao hơn 25% so với bản tiền nhiệm năm ngoái, một số model đang hết hàng.

Hệ thống Di Động Việt cũng xác nhận iPhone 17 bản tiêu chuẩn có sức mua tốt hơn dự đoán, xếp sau 17 Pro và 17 Pro Max nhưng cao hơn iPhone Air, trái với dự đoán về sức hút của mẫu siêu mỏng trước đó. Khoảng 8% khách hàng chọn iPhone 17 và 80% trong số đó chọn bản 256 GB, phần lớn là màu tím.

Theo đại diện cửa hàng, những người mua iPhone 17 chủ yếu nâng cấp từ iPhone 11, 12 hoặc 13. "Họ cần một máy đủ mạnh với chip A19, màn hình lớn và thiết kế mới, nhưng vẫn ở mức giá dễ tiếp cận so với dòng Pro. Có thể thấy iPhone 17 đã hình thành một tập khách hàng riêng rõ rệt", người này cho biết. Thời gian tới, iPhone 17 tiêu chuẩn được dự đoán chiếm tỷ trọng cao hơn nữa khi nguồn cung được đảm bảo và các màu sắc mới tiếp tục tạo sức hút với người dùng trẻ.

Ảnh thực tế iPhone 17 tại lễ ra mắt ngày 9/9. Ảnh: Tuấn Hưng

Nhu cầu này cũng tương đồng trên thế giới. The Information dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng rằng, chứng kiến sức hút của iPhone 17 sau một tuần cho đặt hàng trước, Apple đã yêu cầu hai nhà máy tăng ít nhất 30% sản lượng ‌iPhone 17‌ tiêu chuẩn. Còn theo Reuters, Luxshare Precision, một trong hai đơn vị lắp ráp iPhone chính tại Trung Quốc, cùng Foxconn, được đề nghị nâng sản lượng mỗi ngày của iPhone 17 tiêu chuẩn lên 40%.

Trước lễ ra mắt sản phẩm ngày 9/9, Apple được cho là đã phân bổ 25% sản lượng ‌ cho iPhone 17‌, 10% cho iPhone Air và 65% cho 17 Pro và 17 Pro Max, dựa trên dự đoán về mức độ quan tâm của người dùng với các mẫu máy.

Nhiều năm qua, iPhone tiêu chuẩn thường có tỷ lệ bán thấp trong số các phiên bản ở giai đoạn đầu mở bán, trừ thế hệ 11 và 13. Trong khi đó, iPhone Pro Max với giá cao nhất bán chạy nhất.

Tỷ lệ chọn iPhone bản thường so sánh với bản cao cấp từ thế hệ 11 đến 16. Ảnh: Goldman Sachs

Apple chưa đưa ra bình luận.

iPhone 17 có hai lựa chọn, trong đó bản 256 GB giá 25 triệu, bản 512 GB giá 31,5 triệu đồng tại Việt Nam. Máy giữ nguyên kiểu thiết kế, màn hình 6,3 inch, sử dụng chip A19, nhưng thừa hưởng nhiều tính năng cao cấp như tần số quét 120 Hz, phủ Ceramic Shield 2 cho khả năng chống trầy xước tốt hơn. Ngoài ra, sản phẩm có camera trước 18 megapixel cùng cảm biến vuông, camera sau 48 megapixel, bộ nhớ tối thiểu 256 GB.

Lưu Quý