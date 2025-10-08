iPhone 17 bản tiêu chuẩn lần đầu 'cháy hàng'

Các đại lý lần đầu ghi nhận iPhone 17 bản tiêu chuẩn chính hãng "cháy hàng" trong khi trước đây tình trạng chỉ xuất hiện ở dòng Pro, Pro Max.

"Tưởng iPhone 17 Pro Max mới khó mua, nhưng tôi tìm tất cả hệ thống lớn đều không còn phiên bản iPhone 17 bản 256 GB màu tím", Nguyễn Khánh, làm việc ở một công ty truyền thông ở Hà Nội, cho biết. Tương tự, chị Trần Thanh ở Tân Định, TP HCM cũng không mua được iPhone 17 bản 512 GB xanh lá dù chấp nhận chi thêm tiền.

Khảo sát tại các hệ thống lớn, iPhone 17 màu tím, xanh lá và trắng hiện không còn hàng với hầu hết các phiên bản dung lượng, trong khi màu đen chỉ còn lựa chọn 512 GB. Người mua được hẹn sang tháng 11 mới có hàng để giao.

iPhone 17 màu xanh lam, xanh lá và tím. Ảnh: Tuấn Hưng

"Số khách hàng quan tâm đến iPhone 17 cao hơn nhiều lần thế hệ tiền nhiệm", đại diện CellPhoneS nói, thêm rằng đợt hàng đầu tiên đã được bán hết, một số đơn thậm chí cuối tháng 10 mới trả xong. "Đây là lần đầu dòng iPhone thường có sức hút lớn đến vậy".

Trong khi các hệ thống lớn "cháy hàng", một số cửa hàng nhỏ lẻ vẫn còn iPhone 17 với các màu "hot" như tím, xanh lá nhưng được bán cao hơn 2-3 triệu so với giá niêm yết, tức từ 27 triệu đồng.

Lê Hiếu, chủ cửa hàng thiết bị Apple trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), cho rằng iPhone 17 tiêu chuẩn thu hút ở giai đoạn đầu mở bán là diễn biến bất ngờ, vì thông thường khoảng một tháng sau mở bán, đa số tìm đến iPhone Pro và Pro Max.

"Có nhiều nâng cấp đáng kể, như màn hình lớn với công nghệ ProMotion 120 Hz nhưng giá thấp hơn 10 triệu đồng so với bản Pro khiến nhiều người ưu ái dòng thường hơn các năm trước", Hoàng Tuấn, chủ cửa hàng bán iPhone ở phố Huế (Hà Nội), nhận định.

Trong khi đó, iPhone Air, dòng sản phẩm hoàn toàn với được kỳ vọng ăn khách của Apple, lại là mẫu iPhone duy nhất còn đủ hàng tại các hệ thống. Dù có doanh số tốt hơn, đại diện các hệ thống cho biết lượng hàng trong đợt đầu đủ đáp ứng thị trường. "Hơn một nửa số máy bán ra là màu trắng và vàng nhạt, dung lượng 256 GB", đại diện CellPhoneS cho biết.

iPhone 17 có hai lựa chọn, trong đó bản 256 GB giá 25 triệu, còn bản 512 GB là 31,5 triệu đồng tại Việt Nam. Máy giữ nguyên kiểu thiết kế, màn hình 6,3 inch, sử dụng chip A19, thừa hưởng nhiều tính năng cao cấp như tần số quét 120 Hz, phủ Ceramic Shield 2 cho khả năng chống trầy xước tốt hơn. Ngoài ra, sản phẩm có camera trước 18 megapixel cùng cảm biến vuông, camera sau 48 megapixel, bộ nhớ tối thiểu 256 GB.

Tuấn Hưng