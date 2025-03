iPhone 17 Air siêu mỏng nhưng 'phần camera dày 9,5 mm'

Cụm camera của iPhone 17 Air được cho là lồi tới 4 mm, gần bằng độ dày của thân máy.

Apple dự kiến thay thế dòng Plus bằng mẫu Air hoàn toàn mới và siêu mỏng khi ra mắt thế hệ iPhone 17. Thông tin về sản phẩm đã được một số nguồn tin uy tín như The Information, Bloomberg đề cập từ năm ngoái.

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo của TF Securities cho biết máy có số đo 5,5 mm ở điểm mỏng nhất. Trong khi đó, "chuyên gia tin đồn" Ice Universe vừa dẫn nguồn tin riêng cho biết cụm camera sau của 17 Air sẽ nhô lên khoảng 4 mm, có nghĩa độ dày của thiết bị ở khu vực này lên đến 9,5 mm.

Ảnh dựng iPhone 17 Air. Ảnh: Macrumors

Các hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy cụm camera của iPhone 17 Air có thiết kế dạng viên thuốc chiếm hết bề ngang máy giống Google Pixel. Độ dày ống kính vẫn thấp hơn mức 4,3 mm trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max.

Theo Ice Universe, mẫu siêu mỏng có kích thước tương đương bản Pro Max về mọi mặt, trừ độ dày. Có nghĩa máy sử dụng màn hình 6,9 inch với công nghệ ProMotion và tần số quét 120 Hz, thay vì 6,6 inch như một số thông tin trước đó.

Một rào cản của smartphone siêu mỏng là pin có dung lượng pin thấp hơn phiên bản thông thường. iPhone 17 Air có thể sử dụng pin 3.000 mAh trong khi iPhone 16 là hơn 3.500 mAh.

iPhone 17 Air dự kiến ra mắt cùng ba phiên bản iPhone 17 khác vào tháng 9. Sản phẩm có giá ngang bản Plus, khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung. Máy tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất. Trang công nghệ PhoneArena cho rằng iPhone 17 Air sẽ giúp Apple đáp ứng nhu cầu của một thị trường ngách cụ thể, sau thất bại của dòng mini và Plus.

Huy Đức