iPhone 17 Air có thể mỏng 5,44 mm

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Air có số đo 5,44 mm và sẽ là smartphone mỏng nhất thế giới khi ra mắt.

2025 được dự đoán là năm của smartphone siêu mỏng. Samsung đã công bố Galaxy S25 Edge hồi tháng 1 nhưng chưa tiết lộ độ mỏng. Công ty Trung Quốc Tecno cũng ra nguyên mẫu Spark Slim dày 5,75 mm và tuyên bố là điện thoại mỏng nhất thế giới hiện nay.

Trong khi đó, Majin Bu, một trong những nguồn rò rỉ thường chia sẻ thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, đăng mẫu mô hình của iPhone 17 Air với số đo thấp hơn smartphone của Tecno. Máy sẽ có một camera lồi với độ phân giải 48 megapixel và kích cỡ lớn ở mặt sau nên phần này sẽ dày 5,84 mm.

Độ dày của mô hình iPhone 17 Air. Ảnh: Majin Bu

Một rào cản của smartphone siêu mỏng là viên pin có dung lượng pin thấp hơn phiên bản thông thường. iPhone 17 Air dự kiến sử dụng pin 3.000 mAh trong khi iPhone 16 là hơn 3.500 mAh.

iPhone 17 Air được cho là sẽ thay thế dòng Plus khi ra mắt cùng các phiên bản iPhone 17 khác vào tháng 9. Sản phẩm có giá tương đương Plus, khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung với màn hình 6,6 inch và chip A19. Máy tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất.

Huy Đức (theo PhoneArena)