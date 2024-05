iPhone 16 sẽ sử dụng pin với vật liệu mới

Apple được cho là sẽ sử dụng thiết kế và vật liệu mới để sản xuất pin iPhone 16, giúp tăng độ bền và khả năng sạc.

Độ bền của pin là một trong những điều quan trọng khi trải nghiệm iPhone, dù người dùng thương xếp sau các yếu tốt khác như màn hình, camera hay chip xử lý.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết trên iPhone 16, Apple sẽ sử dụng viên pin với thiết kế và vật liệu hoàn toàn mới. Pin sẽ có vỏ bằng thép không gỉ thay vì nhôm. Điều chỉnh này có thể khiến việc tản nhiệt của pin kém hơn một chút, nhưng sẽ bền hơn và tuân thủ các yêu cầu của châu Âu về khả năng tháo lắp pin.

Thiết kế viên pin mới của iPhone 16 Pro. Ảnh: KosutamiSan

Trước đó, tài khoản KosutamiSan chia sẻ trên X rằng Apple sẽ chuyển sang sử dụng công nghệ tản nhiệt graphene để cải thiện khả năng truyền nhiệt. Graphene có độ dẫn nhiệt cao gấp 10 lần so với đồng và Apple chọn chất liệu này vì iPhone không có nhiều không gian để tản nhiệt.

Bên cạnh thiết kế, theo ETNews, Apple đang phát triển loại pin hoàn toàn mới. Hãng sử dụng các nguyên liệu mới gồm niken, coban, mangan và nhôm cho cực âm. Đồng thời, Apple cũng tăng hàm lượng silicon trong pin để thay thế than chì nhằm nâng công suất và giảm thời gian sạc.

Apple cũng muốn viên pin mới thân thiện với môi trường hơn. Hãng cho biết tất cả pin sẽ sử dụng vật liệu tái chế 100% như coban, vàng, bảng mạch thiếc và nam châm từ đất hiếm vào năm 2025.

Ông Ming-Chi Kuo cho biết viên pin mới sẽ cho thời lượng dài hơn nhờ mật độ năng lượng cao hơn trên cùng một kích cỡ so với trước. Ông dự đoán loại pin mới sẽ áp dụng cho iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, trước khi đưa lên toàn bộ các phiên bản iPhone 17 ra mắt năm sau.

Trong khi đó, tài khoản Weibo Baby Sauce dẫn nguồn tin từ đơn vị sản xuất linh kiện rằng iPhone 16 sẽ nâng dung lượng pin từ 3.367 lên 3.561 mAh, tăng 5,8% so với iPhone 15; 16 Pro tăng 2% từ 3.290 lên 3.355 mAh; còn 16 Pro Max là 5,7%, từ 4.422 lên 4.676 mAh. Riêng iPhone 16 Plus sẽ trang bị viên pin 4.006 mAh, giảm 8,6% so với mức 4.383 mAh trên 15 Plus.

Theo lộ trình, Apple dự kiến ra mắt iPhone 16 vào tháng 9. Các nguồn tin cho biết hai mẫu 16 Pro và 16 Pro Max giữ thiết kế như thế hệ trước, còn iPhone 16 và 16 Plus quay lại sử dụng cụm camera dọc tương tự iPhone X, nhưng đèn flash nằm bên ngoài. Cả bốn đều trang bị nút chụp mới, kết hợp giữa phím vật lý và bề mặt cảm ứng điện dung dành cho tính năng zoom. Cùng chip xử lý A18 Pro, iPhone 16 dòng Pro sẽ đi kèm hệ thống tản nhiệt mới, kết nối Wi-Fi 7 và các tính năng AI tạo sinh.

Huy Đức