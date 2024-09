iPhone 16 Pro Max giá cao nhất 47 triệu đồng

Bốn mẫu iPhone 16 được bán ra tại Việt Nam từ ngày 27/9, trong đó iPhone 16 Pro Max có giá cao nhất 47 triệu đồng.

Mức giá được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến Apple Store Online Việt Nam và một số đại lý ủy quyền ngay sau khi sản phẩm ra mắt sáng 10/9 tại Mỹ.

Theo đó, iPhone 16 có giá từ 23 triệu đồng, còn 16 Plus khởi điểm 26 triệu đồng cho bản thấp nhất với bộ nhớ 128 GB. Trong khi đó với dòng Pro, trái với dự báo trước đó về việc có thể nâng giá do tăng cấu hình, hai phiên bản vẫn giữ mức của năm ngoái, trong đó iPhone 16 Pro Max có mức cao nhất 47 triệu đồng cho bộ nhớ một TB.

Bảng giá iPhone 16 (triệu đồng)

Dung lượng iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max 128 GB 22,99 25,99 28,99 - 256 GB 25,99 28,99 31,99 34,99 512 GB 31,99 34,99 37,99 40,99 1 TB - - 43,99 46,99

Các cửa hàng trong nước hiện chưa mở đặt hàng. Apple Store Online cũng mới thiết lập ở chế độ "xem giá", lưu ý người dùng chỉ có thể đặt tối đa hai chiếc mỗi loại, trong khi một số hệ thống bán lẻ bắt đầu cho "đăng ký" nhận thông tin.

Dự kiến, người dùng Việt Nam có thể đặt hàng từ ngày 20/7, nhận hàng sớm nhất vào 27/9, chậm hơn một tuần so với nhóm thị trường đầu tiên.

Dù là có giá cao nhất, các hệ thống bán lẻ vẫn dự đoán iPhone 16 Pro Max là sản phẩm bán chạy nhất. "Với sự quan tâm của người dùng hiện nay, chúng tôi dự đoán iPhone 16 Pro Max vẫn là dòng sản phẩm dẫn đầu về doanh số", ông Đoàn Việt Dũng, CEO ShopDunk, nhận định. Hệ thống này đánh giá các màu mới như titan sa mạc trên iPhone 16 Pro, hay xanh mòng két trên iPhone 16 sẽ hút khách nhất.

Theo ông Dũng, một điểm mới trên thị trường là năm nay Apple cho phép các đại lý nhận đặt trước trên sàn thương mại điện tử. Khi đó, các đơn vị được cấp phép sẽ có thể đưa ra thêm ưu đãi cho người dùng, từ đó kích cầu sản phẩm trong giai đoạn đầu. Đơn vị này dự báo nhu cầu có thể sẽ tăng 15% so với năm ngoái.

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Tuấn Hưng

Còn theo bà Hoàng Tâm, đại diện Hoàng Hà Mobile, việc bổ sung màu mới trên iPhone 16 và 16 Plus có thể không còn mang đến tăng trưởng đột phá như năm ngoái. Tuy nhiên, nút chụp ảnh Camera Control, chip A18, Apple Intelligence là những điểm giúp sản phẩm hút khách do tạo sự mới mẻ so với sản phẩm tiền nhiệm. Đơn vị này dự đoán iPhone 16 Pro và 16 Pro Max vẫn bán chạy nhất, thậm chí đạt được kỷ lục mới tại thị trường Việt Nam.

Ngày dự kiến 27/9 cũng là thời gian sớm nhất người dùng Việt có thể mua iPhone chính hãng, trước hai ngày so với năm ngoái.

Một tính năng được nhiều người mong chờ và được Apple nhấn mạnh nhiều lần tại sự kiện là Apple Intelligence, nhưng chưa xuất hiện trên iPhone 16 khi bán ra, cả ở Việt Nam và trên thế giới. Hãng cho biết sẽ triển khai từng thị trường, sớm nhất vào tháng 12 tại Australia, Canada, Anh, trong khi Trung Quốc, Pháp, Nhật chờ năm sau.

Bộ bốn iPhone 16 ra mắt trong sự kiện It's Glowtime rạng sáng 10/9 không khác biệt với thông tin rò rỉ trước sự kiện. Trong đó ,iPhone 16 và 16 Plus thay đổi thiết kế camera, trang bị nút Action thay cho phím gạt chế độ âm lượng, camera chính nâng lên 48 megapixel. Hai mẫu Pro có màn hình lớn hơn trước 0,2 inch, camera góc siêu rộng nâng độ phân giải lên 48 megapixel. Cả bốn đều có nút chụp mới. Apple trang bị chip A18 cho iPhone 16 tiêu chuẩn và A18 Pro cho iPhone 16 dòng Pro.

Huy Đức - Lưu Quý

Huy Đức