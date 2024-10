iPhone 16 chính hãng lần đầu giảm giá

iPhone 16 bản tiêu chuẩn đang được một số đại lý ủy quyền của Apple điều chỉnh giảm 1-2 triệu đồng, tùy bộ nhớ và màu sắc.

Tại một số cửa hàng, iPhone 16 bộ nhớ 128 GB được bán với giá 22 triệu, thấp hơn một triệu đồng so với giá niêm yết cuối tháng 9. Trong khi đó, bản cao nhất dung lượng 512 GB ban đầu có giá 32 triệu, nhưng hiện được đa số cửa hàng để dưới 30 triệu, giảm 2-2,5 triệu đồng. Mức giá cũng có sự chênh lệch nhẹ giữa các màu, trong đó màu xanh mòng két giữ được mức giá cao nhất, bản màu hồng, đen thấp hơn 200-300 nghìn đồng.

Đây là lần giảm giá đầu tiên của iPhone 16 kể từ khi sản phẩm được bán tại Việt Nam ngày 27/9.

Việc điều chỉnh giá hiện mới ghi nhận trên iPhone 16 bản tiêu chuẩn. Trong khi đó,các mẫu 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max gần như giữ nguyên so với niêm yết. Dù vậy, điều này vẫn khác biệt so với giai đoạn mở bán, khi người dùng không còn phải chi thêm 2-3 triệu đồng để mua phụ kiện, gói bảo hành kiểu "bia kèm lạc" như trước.

iPhone 16 là model duy nhất giảm giá trong bộ bốn iPhone thế hệ mới, trên website một đại lý ủy quyền của Apple. Ảnh chụp màn hình

Người dùng Việt ít chuộng iPhone 16 tiêu chuẩn so với bộ đôi 16 Pro và 16 Pro Max. Máy có một số lợi thế như nhiều màu, chip A18, nút Camera Control và là model rẻ nhất hỗ trợ Apple Intelligence. Tuy nhiên, sản phẩm cũng có điểm trừ khi vẫn giữ kích thước màn hình 6,1 inch, tần số quét 60 Hz - thiết bị hiếm hoi trong phân khúc trên 20 triệu đồng vẫn duy trì thông số này.

Thống kê tại nhiều hệ thống sau đợt mở bán cuối tháng 9 cho thấy iPhone 16 Pro và 16 Pro Max vẫn chiếm phần lớn doanh số với tỷ lệ 70-80%, thậm chí có đại lý lên tới 90%. Trong khi đó, iPhone 16 và 16 Plus đạt khoảng 10%.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ cho biết việc giảm giá iPhone 16 nhằm kích cầu cho sản phẩm khi cơn sốt về dòng Pro và Pro Max lắng xuống.

"Do các mẫu chiếm tỷ trọng thấp tại Việt Nam, nên khi kích cầu sẽ bắt đầu từ các phiên bản này", ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại FPT Shop cho biết. Theo ông Kha, sức mua của iPhone 16 tại đơn vị này tương đương iPhone 15 năm ngoái. Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max sau giai đoạn khan hàng với màu titan sa mạc, hiện cũng đã đủ cung ứng cho thị trường.

"Giá mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quyết định mua hàng của người tiêu dùng với model này", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cho biết. Theo ông, năm ngoái, khi iPhone 15 được bán ra gần một tháng cũng có đợt điều chỉnh giá tương tự, giúp doanh số tăng khoảng 25%. Còn theo đại diện một hệ thống bán lẻ khác là Di Động Việt, sau khi giảm giá, nhu cầu với iPhone 16 bản tiêu chuẩn tăng nhẹ, chiếm tỷ trọng 14% doanh số chung của thế hệ iPhone 16 tại đây, nhưng vẫn kém xa so với dòng 16 Pro Max với trên 70%.

Mở hộp iPhone 16 chính hãng. Ảnh: Tuấn Hưng

Việc không chuộng iPhone 16 cũng là tình trạng chung trên thế giới. Ngày 23/10, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo của công ty nghiên cứu thị trường TF International Securities cho biết Apple đã yêu cầu đối tác cắt giảm sản lượng thế hệ iPhone 16 đến 13 triệu máy, chủ yếu là iPhone 16 và 16 Plus, trong giai đoạn từ quý IV/2024 đến quý II/2025. Trong đó, việc điều chỉnh diễn ra nhiều nhất trong quý IV/2024. Kuo ước tính đối tác Apple sẽ xuất xưởng 80 triệu iPhone 16, giảm tám triệu so với kế hoạch và giảm bốn triệu máy so với iPhone 15 năm ngoái. Nhu cầu với sản phẩm trong năm 2025 được dự báo có thể thấp hơn, khi Apple tung ra iPhone SE mới với giá rẻ.

Lưu Quý