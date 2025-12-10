iPhone 16 bán chạy nhất thế giới quý III/2025

iPhone 16 là điện thoại bán chạy nhất, chiếm 4% tổng lượng máy bán ra toàn cầu quý III/2025, theo số liệu của công ty nghiên cứu Counterpoint Research,

Apple và Samsung thống trị bảng xếp hạng 10 smartphone bán chạy từ tháng 7 đến 9 của Counterpoint, khi mỗi hãng chiếm 5 vị trí. Bốn sản phẩm dẫn đầu đều của Apple với iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max cùng sự xuất hiện gây ngạc nhiên của iPhone 16e. Model mới nhất iPhone 17 Pro Max đứng thứ 10, nhưng dễ hiểu vì máy mới bán ra từ nửa cuối tháng 9.

Bảng xếp hạng 10 điện thoại bán chạy nhất quý III/2025 và quý III/2025. Ảnh: Counterpoint Research

Điện thoại Samsung chiếm các vị trí 5-9, đều là dòng Galaxy A, đắt nhất là mẫu Galaxy A56 hơn 19 triệu đồng và rẻ nhất là A06 khoảng 3 triệu đồng. So với bảng xếp hạng cùng kỳ năm ngoái, Samsung được đánh giá có bước thụt lùi khi không có model cao cấp nào, như S series, trong danh sách.

Bảng xếp hạng cũng đánh dấu lần đầu top 5 điện thoại bán chạy đều có kết nối 5G. Trong số những model còn lại, chỉ còn A06 và A16 4G không trang bị kết nối mạng di động mới.

Với 4% doanh số toàn cầu quý vừa qua, iPhone 16 được dự đoán nhiều khả năng chiếm vị trí số một trong cả năm 2025. Samsung và Apple vẫn là những nhà sản xuất lớn nhất khi cả hai chiếm 20% tổng lượng máy xuất xưởng trong quý.

iPhone 16 tại lễ ra mắt tháng 9/2024.

iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max đều đã được bán từ tháng 9/2024. Các sản phẩm không có nhiều thay đổi về ngoại hình nhưng nâng cấp về camera, thời lượng pin và giá tốt hơn ở cuối vòng đời được cho là những ưu điểm thu hút người dùng. Trong khi đó, iPhone 16e ra mắt tháng 3 từng nhận nhiều lời chê vì giá cao so với cấu hình, do đó gây bất ngờ khi có tên trong top điện thoại bán chạy.

Sự xuất hiện của iPhone 17 Pro Max cũng báo hiệu thành công của Apple trong quý cuối năm, khi sản phẩm mới bán ra trong nửa tháng và gặp tình trạng khan hàng toàn cầu vẫn vượt qua nhiều model khác đã bán từ tháng 7 đến hết tháng 9.

Theo Counterpoint Research, doanh số ấn tượng của iPhone được cho là có sự đóng góp đáng kể từ thị trường Ấn Độ trong lễ hội mua sắm và dấu hiệu phục hồi ở thị trường Nhật Bản.

Hoài Anh