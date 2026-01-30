iPhone 16 bán chạy nhất thế giới năm 2025

iPhone 16 dẫn đầu danh sách điện thoại bán chạy nhất thế giới năm ngoái và là một trong 7 điện thoại của Apple có mặt trong top 10.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới tiếp tục được thống trị bởi Apple và Samsung trong năm thứ tư liên tiếp. "Quả táo" có 7 model trong khi đại diện Hàn Quốc có ba model. Đáng chú ý khi 10 smartphone này cũng chiếm tới 19% tổng doanh số điện thoại thông minh trong năm 2025.

Danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới năm 2025 và 2024. Ảnh: Counterpoint

iPhone 16 ra mắt từ tháng 9/2024 nhưng với 9 tháng bán hàng và là chủ lực của Apple trong năm 2025 đã giúp sản phẩm này có được vị trí bán chạy nhất. Đây cũng không phải thông tin bất ngờ bởi điện thoại bán chạy nhất toàn cầu các năm gần đây cũng thường là mẫu iPhone ra mắt từ năm trước đó của Apple.

Trong khi đó, mới ra mắt vào tháng 9/2025, iPhone 17 vẫn kịp ghi dấu ấn khi đạt doanh số cao hơn tới 16% so với phiên bản tiền nhiệm trong quý đầu tiên bán ra. Các thị trường bán tốt nhất của là Mỹ, Trung Quốc và Tây Âu. Nhà phân tích Harshit Rastogi từ Counterpoint cho biết iPhone 17 là sản phẩm nổi bật nhất, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả các thiết bị và có thứ hạng cao hơn so với thời điểm iPhone 16 ra mắt năm 2024.

Ngoài iPhone 16 dẫn đầu, bốn điện thoại còn lại trong top 5 đều của Apple gồm iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro Max. iPhone 15 đứng ở vị trí thứ 8 còn iPhone 16e ở vị trí thứ 10. Tuy không được ưa chuộng tại Việt Nam, iPhone 16e ra mắt đầu 2025 vẫn bán tốt tại nhiều thị trường khi là lựa chọn giá rẻ nhất của Apple.

Samsung có ba model trong danh sách với hai đến từ dòng giá rẻ, còn lại là mẫu cao cấp Galaxy S25 Ultra. Với mức giá khoảng 5 triệu đồng tại Việt Nam, Galaxy A16 5G là điện thoại bán chạy nhất của Samsung trên toàn cầu, xếp ngay sau là Galaxy A06 4G (từ 2,8 triệu đồng). Việc S25 Ultra tiếp tục lọt vào danh sách top 10 sau S24 Ultra năm ngoái cho thấy Samsung vẫn duy trì được sức nóng với dòng điện thoại cao cấp nhất của mình.

iPhone 16 màu hồng và iPhone 16 Plus. Ảnh: Tuấn Hưng

Trước đó, cũng theo số liệu được công bố bởi Counterpoint Research, Apple dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu năm 2025 với 20%, vượt qua Samsung với 19%. Nhà sản xuất iPhone cũng có mức tăng trưởng cao nhất với lượng máy xuất xưởng tăng 10% so với 2024, gấp đôi mức 5% của Samsung. Xiaomi xếp ở vị trí thứ ba nhưng không tăng doanh số, trong khi Vivo, Oppo chia nhau hai vị trí tiếp theo với cùng 8% thị phần toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, 2025 là năm nhiều người bắt đầu đến chu kỳ nâng cấp thiết bị sau giai đoạn đại dịch khó khăn. Năm qua, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu tăng 2% so với năm trước đó, đánh dấu năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp. Theo Counterpoint, điều này có được là nhờ nhu cầu cao về thiết bị 5G ở các thị trường mới nổi, nhiều tùy chọn hỗ trợ tài chính giúp người dùng có thể tận dụng để sở hữu smartphone ở phân khúc khác nhau.

Tuy nhiên, Counterpoint thận trọng khi nói về 2026 với nhiều biến số khó lường. "Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến suy yếu vào năm nay do tình trạng thiếu hụt chip nhớ DRAM/NAND và chi phí linh kiện tăng cao, khi các nhà sản xuất chip ưu tiên các trung tâm dữ liệu AI hơn là điện thoại thông minh", Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, đánh giá.

Các nhà phân tích cho biết Apple và Samsung vẫn duy trì được đà phục hồi nhờ chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn so với phần còn lại, nhưng dự báo chung về thị trường có thể giảm khoảng 3% so với trước.

Tuấn Hưng