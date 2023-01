iPhone 15 và 15 Plus có thể trang bị camera 48 megapixel

Hai mẫu iPhone 15 cơ bản dự kiến tich hợp camera 48 megapixel giống trên dòng 14 Pro, thay cho cảm biến 12 megapixel hiện nay.

Theo Jeff Pu, chuyên gia phân tích tại Haitong Intl Tech Research, hai phiên bản iPhone 14 và 14 Plus gây thất vọng và đạt doanh thu kém vì phần cứng không khác biệt so với iPhone 13. Do đó, Apple được cho là sẽ nâng cấp mạnh dòng iPhone 15 năm nay.

iPhone 14 có phần cứng không khác biệt thế hệ trước. Ảnh:9to5Mac

Cụ thể, hai model cơ bản của iPhone 15 sẽ được trang bị camera chính 48 "chấm" tương tự iPhone 14 Pro, trong khi góc siêu rộng vẫn giữ nguyên độ phân giải 12 megapixel. iPhone 15 và 15 Plus sẽ không có ống kính tele và cảm biến Lidar như dòng Pro.

Ngoài máy ảnh tốt hơn, bộ đôi sản phẩm mới sẽ sử dụng chip A16 Bionic, cổng USB-C thay cho Lightning. Cả bốn phiên bản iPhone 15 sẽ trang bị modem 5G Snapdragon X70 của Qualcomm.

Trong khi đó, Jeff Pu có chung quan điểm với nhà phân tích Ming-chi Kuo của TF Securities và "chuyên gia tin đồn" ShrimpApplePro rằng hai mẫu cao cấp iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra sẽ có khung titanium, nút bấm phản hồi xúc giác, chip A17 Bionic sản xuất trên tiến trình 3nm, RAM 8 GB. Phiên bản cao cấp nhất dự kiến có camera tiềm vọng với khả năng zoom quang 6x bên cạnh ống tele với zoom quang 3x như hiện nay.

Jeff Pu cho biết Apple đã lên kế hoạch bán ra iPhone 15 vào ngày 23/9.

Huy Đức