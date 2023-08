iPhone 15 Pro sẽ có sáu nhân GPU

Hai phiên bản iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được cho là sẽ sử dụng chip A17 Bionic với sáu nhân đồ họa GPU, nhiều hơn thế hệ trước.

A17 Bionic là chip dành cho smartphone đầu tiên trên thế giới được sản xuất trên quy trình 3 nm. Theo 9to5Mac, chip mới sẽ có 6 nhân CPU và 6 nhân GPU, trong khi phiên bản A16 Bionic hiện tại được trang bị 6 CPU và 5 GPU. Ngoài ra, tốc độ CPU của A17 cũng cao hơn, đạt 3,70 GHz so với mức 3,46 GHz của A16.

Sự kết hợp giữa ba yếu tố là xung nhịp cao hơn, lõi GPU bổ sung và quy trình 3 nm tiên tiến dự kiến giúp iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đạt hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước. Tuy nhiên, Apple cũng có thể thực hiện một số điều chỉnh về hiệu năng để bộ đôi smartphone mới không tiêu tốn quá nhiều pin.

iPhone 15 Pro được cho là sẽ có màu đỏ mới. Ảnh:Macrumors

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho rằng iPhone 15 có thể sẽ tăng giá do chi phí sản xuất A17 Bionic bị đội lên. Apple được dự đoán không chấp nhận giảm tỷ suất lợi nhuận nên sẽ đẩy phần chênh lệch này về phía người dùng. Do đó, giá khởi điểm của iPhone 15 Pro có thể tăng 20% từ mức 1.000 USD của iPhone 14 Pro lên 1.200 USD. Trong khi đó, hai model tiêu chuẩn là iPhone 15 và 15 Plus tăng 12% từ 800 USD lên gần 900 USD.

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, lễ ra mắt iPhone 15 sẽ được tổ chức vào thứ Ba 12/9 hoặc thứ Tư ngày 13/9. Người dùng có thể đặt mua từ thứ Sáu 15/9 trước khi nhận máy một tuần sau đó. Một số nhà mạng đối tác của Apple cũng đã yêu cầu nhân viên không được nghỉ phép vào 13/9.

Trong sự kiện, Apple sẽ công bố bốn mẫu điện thoại gồm iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max. Tuy nhiên, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng, các phiên bản có thể được bán ra cùng lúc hoặc cách nhau vài tuần.

Huy Đức