iPhone 15 Pro Max đọ pin với loạt smartphone đầu bảng

TechDroider, kênh YouTube công nghệ với hơn 600.000 người theo dõi, đã đo thời gian hoạt động của pin trên các mẫu smartphone hàng đầu, gồm iPhone 15 Pro Max (4.422 mAh), iPhone 14 Pro Max (4.323 mAh), Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro, OnePlus 11 và Xiaomi 13 Ultra (đều có pin 5.000 mAh).

Thông số các mẫu smartphone trong thử nghiệm. Ảnh: TechDroider/YouTube

Kết quả, iPhone 15 Pro Max cho thời gian sử dụng 10 tiếng 31 phút, độ nóng trung bình 43,4 độ C. Vị trí thứ hai thuộc về Galaxy S23 Ultra với 10 tiếng 27 phút, nhiệt độ trung bình 41,1 độ C.

Trong khi đó, Pixel 7 Pro của Google có thời gian sử dụng thấp nhất trong các thiết bị thử nghiệm với 8 tiếng 13 phút, nhưng ít nóng nhất với 40,1 độ C. Tiếp theo là OnePlus 11 với 9 tiếng 48 phút, nhiệt độ 41,7 độ C. iPhone 14 Pro Max đạt 9 tiếng 59 phút và nóng tới 45,5 độ C, còn Xiaomi 13 Ultra là 10 tiếng, nhiệt độ 41,1 độ C.

iPhone 15 Pro Max đọ thời lượng pin với loạt smartphone đầu bảng

Bảo Lâm

Video: TechDroider