iPhone 15 Pro gặp vấn đề về màn hình

Apple được cho là đang gặp khó khăn trong sản xuất màn hình iPhone 15 Pro, có thể khiến sản lượng bị hạn chế hoặc ảnh hưởng đến thời gian ra mắt.

Theo The Information, bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max dự kiến được trang bị màn hình với viền mỏng so với thế hệ trước. Tuy nhiên, màn hình do LG Display đảm nhận sản xuất không qua được bài kiểm tra chất lượng sau khi được gắn vào khung máy. Apple đang phải điều chỉnh thiết kế để màn hình có thể đáp ứng được các yêu cầu của hãng. Bên cạnh LG, một phần màn hình OLED cho iPhone 15 Pro còn do Samsung sản xuất.

Bốn mô hình iPhone 15 xuất hiện ở Việt Nam tuần trước. Ảnh: Trần Hiệp

Apple từng gặp vấn đề tương tự khi tăng kích thước màn hình Watch Series 7 vào năm 2019. Khi đó, dòng smartwatch của hãng đã bị hoãn ra mắt một tháng. Tuy nhiên, The Information cho rằng Apple sẽ không lùi thời gian công bố iPhone 15. Thay vào đó, họ chấp nhận hai model iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế, có thể khan hàng khi mới bán ra.

Trong khi đó, tuần trước, nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of American nói iPhone 15 sẽ trễ hẹn vài tuần so với dự kiến, nhưng không nêu lý do cụ thể. Ông đánh giá việc lùi lễ ra mắt sang tháng 10 sẽ tác động lớn đến doanh số iPhone trong quý III/2023.

iPhone 15 năm nay dự kiến có bốn phiên bản là iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max. Cả bốn sản phẩm sẽ dùng cổng USB-C thay cho Lightning, cũng như sử dụng màn hình Dynamic Island. Bộ đôi dòng Pro sẽ trang bị A17 Bionic tiến trình 3 nm và riêng iPhone 15 Pro Max có thêm camera tiềm vọng với zoom quang 6x.

Huy Đức