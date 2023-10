iPhone 15 khóa mạng được rao giá từ 16,5 triệu đồng

Bất chấp biện pháp ngăn chặn từ Apple, iPhone 15 khóa mạng (lock) đã xuất hiện tại Việt Nam với giá thấp hơn máy chính hãng khoảng 7 triệu đồng.

iPhone khóa mạng là điện thoại được bán kèm hợp đồng độc quyền nhà mạng, do đó không thể nhắn tin, nghe gọi hoặc hòa mạng khi dùng sim từ đơn vị khác. Tuy nhiên, sau thủ thuật can thiệp phần cứng, một số cửa hàng tại Việt Nam có thể mở khóa và phân phối iPhone lock, được xách tay từ Mỹ, Nhật tới người dùng trong nước.

Dù tồn tại một số bất tiện khi sử dụng, iPhone lock được nhiều người tìm mua vì giá rẻ. Theo ông Quách Minh Hiếu, đại diện HLC Store, những chiếc iPhone 15 lock bản tiêu chuẩn đầu tiên tại Việt Nam có giá khoảng 16,5 triệu đồng, còn bản Plus là từ 18,5 triệu đồng, thấp hơn 7-10 triệu đồng so với máy chính hãng.

Khe sim cắt bằng máy CNC trên iPhone 15 Plus lock (trái) và khay đã lắp sim ghép (phải). Ảnh: Minh Hiếu

Ông Hiếu cho biết iPhone 15 và 15 Plus khóa mạng đang được bán số lượng lớn với giá thấp do dễ mở khóa. Do cách sắp xếp linh kiện phần cứng và bo mạch chủ (mainboard) gần giống iPhone14 series, thợ có thể áp dụng phương pháp cũ như "độ" thêm sim vật lý và lắp sim ghép để biến thành máy quốc tế với đầy đủ chức năng.

"Tương tự 14 series, thợ sẽ hàn một khay sim mới vào khoảng trống mà Apple để lại bên trong iPhone 15 và 15 Plus. Module khi hoàn thiện sẽ chấp nhận thuê bao nhà mạng trong nước thông qua sim ghép, từ đó có thể nghe, gọi và truy cập Internet", ông nói. Người dùng có thể tự tháo lắp sim tại nhà do máy đã bổ sung khe sim bằng công nghệ cắt CNC.

Một số cửa hàng cũng bắt đầu bán iPhone 15 Pro Max lock với giá từ 25 triệu đồng. Dù vậy, theo ông Nguyễn Lương Đức, đại diện KingLock, số máy dòng Pro được mở khóa thành công còn hạn chế do ảnh hưởng từ các biện pháp ngăn chặn của Apple.

Cụ thể, hàng xách tay Mỹ chiếm tỷ trọng lớn trong số iPhone lock tại Việt Nam. Tuy nhiên, 15 Pro và 15 Pro Max thị trường Mỹ được thiết kế mainboard khác biệt so với phần còn lại của thế giới. "Máy không có khoảng trống khay sim, vì vậy không dễ độ thêm sim vật lý như cách thông thường", ông Đức giải thích. Việc dùng mã chuyên dụng ICCID giúp biến máy lock thành bản quốc tế cũng không thể thực hiện do Apple liên tục "truy quét" từ đầu 2023. Còn phương pháp thay mainboard không khả thi do chi phí cao.

Ông Đức cho biết một số cửa hàng dùng cách thay pin mới với kích cỡ nhỏ hoặc loại bỏ cụm loa thoại để tạo khoảng trống lắp sim vật lý cho iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, thủ thuật này can thiệp sâu đến phần cứng nên cần có thêm thời gian đánh giá độ hiệu quả và tính ổn định.

Khay sim và sim ghép dùng cho một phiên bản iPhone 15 lock. Ảnh: Minh Hiếu

Theo đại diện hệ thống sửa chữa Điện Thoại Vui, dù giá rẻ hơn hàng triệu đồng, người dùng vẫn nên cân nhắc trước khi quyết định mua iPhone khóa mạng. Một số iPhone 14 và 15 lock xuất hiện tình trạng sóng yếu, mất sóng khi đi vào khu vực không phổ biến mạng 5G. Trong trường hợp đã độ sim vật lý, việc quay lại dùng esim cũng rất phức tạp. Đồng thời, máy khó tiếp cận các bản cập nhật mới và không được bảo hành chính hãng tại Việt Nam.

iPhone lock cũng có nguy cơ bị đánh tráo linh kiện trong quá trình tháo máy để thực hiện mở khóa. Do đó, người dùng nên lựa chọn ở những địa chỉ uy tín, có cam kết rõ ràng về chế độ bảo hành, sửa chữa.

Hoàng Giang