iPhone 15 có thể sẽ dùng cổng USB C

Apple dự kiến bỏ cổng Lightning và thay bằng USB C trên thế hệ iPhone ra mắt năm tới.

Chuyên gia phân tích Ming Chi Kuo của TF Securities đã thực hiện khảo sát và nhận thấy các nhà cung cấp linh kiện liên quan đến USB C của Apple, như bộ điều khiển IC, đầu nối... sẽ tăng trưởng mạnh trong 1-2 năm tới vì Apple chuyển sang sử dụng cổng USB C.

USB C hiện vượt trội Lightning về tốc độ. Ảnh: Macrumors

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Apple sẽ trang bị cổng USB C cho tất cả các phiên bản iPhone 15 hay chỉ một số model nhất định. Ngoài ra, cũng có thể hãng chỉ triển khai cổng này tại một số thị trường như châu Âu, nơi hãng đang gặp áp lực phải sử dụng chuẩn kết nối này.

Lightning ra mắt lần đầu trên iPhone 5 năm 2012 và được đánh giá là bước đột phá so với cổng 30 pin trước đó. Tuy nhiên, đến năm 2014, USB C ra đời và trở thành giải pháp tốt hơn so với Lightning. Hiện nay trừ Apple, các nhà sản xuất smartphone khác đều đã chọn USB C.

Apple cũng đã trang bị USB C cho máy tính Mac từ năm 2015 và trên iPad vào năm 2018. Trong khi đó, iPhone vẫn tiếp tục Lightning.

Trước đó, theo iDropNews, Apple sẽ nâng cấp cổng Lightning với tốc độ tương đương USB 3.0 trên iPhone 14 để để đáp ứng cho việc chuyển dữ liệu vì iPhone 14 Pro sẽ có khả năng quay 8K.

Apple không tiết lộ thông số kỹ thuật cũng như tốc độ kết nối của Lightning. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết tốc độ hiện tại của Lightning chỉ tương đương USB 2.0 là 480 Mb/giây. Còn điện thoại Android đã sử dụng USB-C chuẩn 3.0 với tốc độ truyền dữ liệu cao gấp 10 lần Lightning.

Huy Đức