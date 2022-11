iPhone 15 có thể quay về thiết kế của iPhone 5c

iPhone ra mắt năm 2023 có thể dùng khung viền bo cong ở mặt lưng tương tự iPhone 5C, nhưng sử dụng chất liệu titanium và kính.

Theo ShrimpApplePro, tài khoản Twitter từng đưa ra một số thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, cạnh sau của iPhone 15 sẽ bo tròn như mẫu iPhone ra đời cách đây 9 năm, hoặc giống MacBook Pro 14 và 16 inch thế hệ mới, thay vì sử dụng kiểu dáng phẳng hiện nay. Mẫu iPhone mới nhất có thiết kế bo cong là iPhone 11. Bên cạnh đó, khung sườn chuyển sang sử dụng chất liệu titanium, còn mặt lưng máy vẫn được làm bằng kính.

iPhone 5c là model giá rẻ của iPhone 5 với nhiều màu cùng vỏ nhựa. Ảnh:Tuấn Hưng

Apple gần đây đã đăng ký một số bằng sáng chế liên quan đến việc sử dụng vỏ titanium trên các sản phẩm như MacBook, iPad và iPhone. So với thép không gỉ, titanium cứng và chống trầy tốt hơn. Apple cũng đang phát triển công nghệ giúp titanium có bề mặt hoàn thiện hơn, như sử dụng lớp phủ chuyên dụng để chống bám vân tay trên vật liệu này.

Trước đó, theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể thay thế phiên bản iPhone 15 Pro Max bằng iPhone 15 Ultra. Tuy nhiên, chưa có thông tin phiên bản iPhone 15 nào sẽ sử dụng vỏ titanium hay Apple sẽ trang bị chất liệu này cho cả bốn mẫu.

Bộ bốn iPhone 15 dự kiến đều tích hợp cổng USB C, nhưng chỉ hai bản cao cấp hỗ trợ truyền tải tốc độ cao. Theo nhà phân tích Ross Young, tính năng Dynamic Island cũng sẽ có mặt trên cả iPhone 15 và 15 Plus thay vì dành riêng cho dòng Pro. Trong khi đó, 15 Ultra được cho là sẽ tích hợp camera tiềm vọng phía sau và máy ảnh selfie kép ở mặt trước. Mức giá niêm yết của 15 Ultra sẽ cao hơn so với 14 Pro Max khi ra mắt.

Huy Đức