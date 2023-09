iPhone 15 cho giới hạn sạc pin tối đa 80%

Người dùng có thể tự lựa chọn mức sạc không vượt quá 80% dung lượng để tăng tuổi thọ pin.

Tính năng mới chỉ có trên bốn mẫu iPhone 15 với bản cập nhật phần mềm 17.0.2. Trên các mẫu iPhone trước, máy chỉ cho phép bật hoặc tắt chế độ Tối ưu hóa sạc pin. Khi đó, thiết bị chỉ sạc đến 80% pin sau đó dựa vào thói quen sạc hàng ngày của người dùng để sạc tiếp đến 100% trước khi rút dây cáp.

iPhone 15 Pro Max (trái) có thêm tùy chọn giới hạn sạc 80% so với iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Tuy nhiên, với iPhone 15, người dùng có thể chủ động lựa chọn thêm mức giới hạn 80%. Điện thoại sẽ không bao giờ sạc vượt quá mức pin này, ngoại trừ trường hợp hiếm hoi để "duy trì ước tính trạng thái pin chính xác" theo thông báo của Apple.

Trong tài liệu hỗ trợ, hãng cho biết việc không sạc đầy sẽ giúp giảm độ hao mòn của pin và cải thiện tuổi thọ pin sau thời gian dài sử dụng. Đa số các thiết bị điện sử dụng pin đều áp dụng "Quy tắc 80%", theo Witricity. Pin lithium hiện nay đều có tốc độ sạc chậm đi đáng kể khi vượt qua mốc 80% do pin càng đầy thì khả năng hấp thụ năng lượng càng chậm. Ngoài ra, việc giữ pin ở mức tối đa thường xuyên cũng khiến khả năng hấp thụ của chúng giảm đáng kể hơn theo thời gian.

Ngoài giới hạn dung lượng sạc, iPhone 15 cũng có thêm tính năng đếm số lần sạc tương tự các dòng máy tính MacBook. Trong mục Cài đặt chung/Giới thiệu, máy hiển thị thêm Cycle Count (Số lượng Chu kỳ). Con số này được tính mỗi lần máy sử dụng hết 100% dung lượng pin bất kể số lần cắm hay rút dây sạc.

Thông báo chu kỳ sạc pin tương tự dòng MacBook trên iPhone 15 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Trong một số thử nghiệm thực tế mới nhất, iPhone 15 Plus là điện thoại có pin tốt nhất của Apple với thời gian dùng 13 tiếng 19 phút. Phiên bản 15 Pro Max duy trì được 11 tiếng 41 phút. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn đạt 9 tiếng 50 phút và 15 Pro tắt máy sau 9 tiếng 20 phút.

Cả bốn máy cũng đều được tăng dung lượng pin so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone 15 có dung lượng 3.349 mAh, tăng từ 3.279 mAh trên iPhone 14 . iPhone 15 Plus là 4.383 mAh, tăng từ 4.325 mAh trên 14 Plus. Dung lượng pin của 15 Pro là 3.274 mAh, so với 3.200 mAh trên 14 Pro . Cuối cùng, iPhone 15 Pro Max có dung lượng cao nhất 4.422 mAh, tăng từ 4.323 mAh trên 14 Pro Max.

Tuấn Hưng