iPhone 15 bắt đầu mở bán toàn cầu

Loạt iPhone 15 đến tay người dùng từ hôm nay, trong khi nhiều người đã xếp hàng từ trước đó một ngày để nhận máy.

Do chênh lệch về múi giờ, Australia và New Zealand như thường lệ là nơi mở bán đầu tiên. New Zealand không có Apple Store, nhưng người dùng vẫn nhận iPhone sớm thông qua các đại lý ủy quyền. Trên các mạng xã hội như Reddit, Instagram, diễn đàn MacRumors, người dùng tại các thị trường này đăng ảnh cần trên tay iPhone 15 từ rạng sáng 22/9 theo giờ Việt Nam.

"Máy bám vân tay khá nhanh, hơn cả bản thép không gỉ màu đen" người dùng có tên sartorius chia sẻ về chiếc iPhone 15 Pro Max ngay sau khi nhận máy. Trên các diễn đàn, phần lớn người dùng cũng quan tâm đến chất liệu titan mới và tính năng camera trên điện thoại mới của Apple. Một số người dùng cho biết thiết bị của họ được cập nhật phần mềm ngay sau khi mở hộp.

Ảnh mở hộp iPhone 15 Pro Max. Ảnh: sartorius

Sau Australia và New Zealand, người dùng tại Châu Á, Trung Đông, Châu Âu và cuối cùng là Châu Mỹ sẽ nhận máy tiếp theo. Theo MacRumors, trong ngày này, nhiều cửa hàng Apple trên toàn thế giới sẽ mở cửa sớm vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương để giao máy cũng như bán cho các khách hàng trực tiếp.

Theo trang The National News của UAE cho biết, người dùng nước này cũng tập trung xếp hàng dài tại cửa hàng ở Dubai để chờ mua máy từ 21/9. "Tôi rất phấn khích. Mọi người đều hồ hởi. Tôi muốn khoe điện thoại với gia đình và bạn bè", Rana, một người đã đặt trước iPhone 15 và đợi nhận hàng, cho biết.

Hàng trăm người xếp hàng chờ mua iPhone 15 tại trung tâm thương mại ở Dubai. Ảnh: The National News

Việt Nam thuộc nhóm thị trường sẽ nhận hàng trong đợt hai, vào ngày 29/9 tới. Tuy nhiên để sở hữu máy sớm, nhiều người Việt đã tìm đến các nước lân cận có Apple Store như Singapore, Thái Lan để mua máy.

Đinh Công, một người yêu thích công nghệ tại TP HCM cho biết anh đã đặt hàng trước và sang Thái Lan từ 20/9 để chuẩn bị nhận máy. Tuy nhiên do lượng người đổ về quá đông khiến cửa hàng không thể kiểm soát tốt. "Họ đã phát vòng tay cho những người đến sớm từ 21/9, tuy nhiên đến khi xếp hàng vẫn khá lộn xộn và họ phải tổ chức xếp hàng lại đến ba lần vào rạng ráng 22/9", Công kể.

Người mua iPhone xếp hàng tại Apple Store ở Iconsiam (Bangkok) sáng 22/9. Ảnh: Đinh Công

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các Apple Store ở Singapore. Tuấn Thanh, một người kinh doanh iPhone tại TP HCM cho biết năm nay anh chọn cửa hàng tại sân bay Changi để mua máy thay vì cửa hàng tại đường Orchard như mọi năm. "Năm nay cửa hàng Apple khá tạo điều kiện khi cho những người chưa đặt trước vẫn có thể xếp hàng mua máy. Tuy nhiên lượng máy 15 Pro Max, đặc biệt là màu Titan tự nhiên khá ít. Những người xếp hàng chậm không còn cơ hội", anh Thanh cho biết.

Chen lấn xếp hàng mua iPhone 15 tại Thái Lan Xô đẩy nhau khi xếp hàng mua iPhone 15 tại Thái Lan. Video: Thanh Tùng

Lưu Quý