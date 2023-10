iPhone 15 bấp bênh ở Trung Quốc

Doanh số iPhone 15 ở Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, trong khi Apple cũng phải chịu áp lực lớn từ đối thủ Huawei.

Thống kê của hãng nghiên cứu GfK cho thấy Apple có doanh số đáng thất vọng ở thị trường smartphone hàng đầu thế giới. Số lượng iPhone 15 bán ra tại Trung Quốc thấp hơn 6% so với iPhone 14 cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, hãng nghiên cứu Counterpoint Research cho biết doanh số iPhone 15 giảm 4,5% so với thế hệ 2022 sau 17 ngày lên kệ. Đây là màn khởi đầu thấp nhất của iPhone ở Trung Quốc kể từ năm 2018.

Còn các nhà phân tích của Jefferies thậm chí ước tính mức sụt giảm của iPhone thế hệ mới có thể lên tới hai con số. Một số đại lý thậm chí bán iPhone 15 với "giá chiết khấu", phản ánh nhu cầu yếu của thị trường này đối với thiết bị Apple.

Một mẫu iPhone 15 Pro được mở hộp ngày 29/9. Ảnh: Khương Nha

Theo Insider, những thống kê trên củng cố thêm nhận định rằng smartphone mới nhất của Apple không tạo được ấn tượng đủ mạnh tại quốc gia tỷ dân. Chuyên gia Mengmeng Zhang của Counterpoint Research nói: "Các con số liên quan đến iPhone 15 đều đang ở mức báo động, phản ánh sự sụt giảm về chi tiêu của người dùng Trung Quốc".

Doanh số iPhone 15 sụt giảm trong bối cảnh Apple đối mặt với sự cạnh tranh của Huawei. Thương hiệu di động nội địa Trung Quốc công bố smartphone Mate 60 Pro chỉ vài tuần trước iPhone 15 lên kệ và gây tiếng vang lớn. Ước tính, Huawei bán được 1,5 triệu smartphone cao cấp trong một tháng, còn hiện chưa có thống kê về doanh số của Apple.

Bên cạnh đó, iPhone cũng gặp nhiều lỗi sau khi có mặt trên thị trường, như vấn đề về quá nhiệt, lỗi màn hình, lỗi phần mềm, lỗi gia công.

Theo Reuters, các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc đang sụt giảm doanh số do người tiêu dùng hạn chế mua sắm trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm. Trên JD.com, iPhone 15 bản 512 GB có giá 7.498 nhân dân tệ, thấp hơn 1.501 nhân dân tệ (5 triệu đồng) so với giá niêm yết của Apple. Nền tảng này cho biết việc điều chỉnh phù hợp với chiến lược của công ty là đưa ra mức giá thấp nhất có thể. Trên một số hệ thống khác như Pinduoduo, iPhone 15 Plus 128 GB được giảm hơn 900 tệ (3 triệu đồng). Còn trên Taobao của Alibaba, người dùng có thể mua iPhone 15 Pro Max 512 GB với giá 10.698 nhân dân tệ, thấp hơn giá niêm yết 1.301 nhân dân tệ (4,4 triệu đồng).

Các nhà phân tích cho rằng vị thế của Apple tại thị trường tỷ dân đang ngày càng bấp bênh. Giữa tháng 9, WSJ dẫn nguồn tin cho biết iPhone bị cấm trong nội bộ cơ quan nhà nước Trung Quốc. Bộ Ngoại giao nước này sau đó nói chưa có luật cấm, nhưng lưu ý về "vấn đề bảo mật". Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra về thuế đối với Foxconn - đơn vị sản xuất chính cho iPhone 15.

Apple cũng có những động thái cố gắng duy trì hình ảnh công ty. Giữa tháng 10, CEO Tim Cook bất ngờ xuất hiện tại Apple Store ở Thành Đô, đánh dấu lần thứ hai ông đến Trung Quốc chỉ trong một năm. Theo các chuyên gia, chuyến đi của Cook tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của thị trường này với công ty. Hồi tháng 3, ông từng đến đất nước tỷ dân trong một tuần và gặp các quan chức chính phủ.

Apple chưa đưa ra bình luận.

Khương Nha (theo Business Insider)