iPhone 14 và 14 Plus hết ế

Hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus từng ế ẩm, ít người mua nhưng hiện được tiêu thụ nhiều hơn do giảm giá từ 4 đến 8 triệu đồng.

Ngay từ những ngày đầu lên kệ chính hãng tại Việt Nam, doanh số iPhone 14 và iPhone 14 Plus chiếm chưa đến 5% tổng số điện thoại Apple thế hệ mới được bán ra. Trong khi bộ đôi Pro liên tục khan hàng, bản tiêu chuẩn và bản Plus gần như không được người dùng quan tâm.

Tuần này, các hệ thống bán lẻ trong nước đồng loạt hạ giá iPhone 14 và 14 Plus. Trong đó, iPhone 14 bản 128 GB có giá khởi điểm 20,9 triệu đồng, thấp hơn bốn triệu đồng so với khi mới lên kệ, còn bản 256 GB là 22,5 triệu đồng, hạ 5,5 triệu đồng. iPhone 14 Plus 128 GB cũng được điều chỉnh 4,5 triệu đồng và hiện còn 23,5 triệu đồng, trong khi bản 512 GB giảm đến 8 triệu xuống 28,9 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông di động hệ thống FPT Shop, đánh giá đây là chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất với một dòng sản phẩm mới ra mắt được hơn một tháng của Apple. Sau khi giảm, doanh số iPhone 14 và 14 Plus được cải thiện đáng kể. Ví dụ tại hệ thống CellphoneS, tỷ lệ đặt hàng của bộ đôi này trong giai đoạn mở bán chỉ 3%, nhưng hiện đã tăng lên 11-22%. Tại Di Động Việt, doanh số của hai máy cũng đang chiếm 10-15% so với mức dưới 5% vào tháng trước.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus được bán chính hãng tại Việt Nam từ 14/10. Ảnh: Khương Nha

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, lưu ý với đà mua hiện nay, iPhone 14 và 14 Plus có thể "cháy hàng" trong mùa mua sắm cuối năm. Nguyên nhân là ngay từ khi mở bán, doanh số của hai sản phẩm không như kỳ vọng, nên trong lô hàng mới về Việt Nam tuần trước, 90% máy là iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Di Động Việt cũng cho biết nguồn hàng trong kho của cửa hàng chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng trong khoảng một tháng tới.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus bắt đầu được bán chính hãng từ 14/10 với giá khởi điểm 25 triệu và 28 triệu đồng. Một số đại lý bán lẻ xác nhận trong lô hàng đầu tiên được phân bổ, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max chiếm 60% nhưng vẫn liên tục khan hàng. Thậm chí, không ít người dùng có xu hướng tìm mua iPhone 13 Pro Max vì rẻ hơn iPhone 14 trong khi hiệu năng, camera nhỉnh hơn. Đến khi 13 Pro Max tăng giá và iPhone 14 được giảm giá sâu, doanh số của bộ đôi này mới có dấu hiệu khởi sắc.

Khương Nha