iPhone 14 sẽ có thêm tính năng giống điện thoại Android

iPhone 14 Pro được cho là sử dụng công nghệ ProMotion thế hệ mới, với tính năng màn hình luôn bật Always on Display.

Always on Display là tính năng được chờ đợi trên iPhone. Ảnh Macrumors

Theo chuyên gia công nghệ Ross Young, màn hình trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ sử dụng tấm nền LTPO mới cho phép điều chỉnh tần số làm tươi từ 1 Hz đến 120 Hz, tốt hơn so với mức 10 Hz đến 120 Hz trên iPhone 13 Pro. Nhờ đó, smartphone cao cấp mới của Apple sẽ có thêm tính năng Always on Display, cho phép người dùng xem các thông tin quan trọng như thời gian, thời lượng pin, các thông báo mới... khi máy đang ở chế ngủ.

Always on Display đã xuất hiện được nhiều năm và phổ biến trên các điện thoại Android. Tuy nhiên, Apple hiện vẫn chưa đưa tính năng này lên iPhone.

Trước đó, nhà phân tích Ming-chi Kuo cho biết iPhone 14 sẽ có bốn phiên bản. Trong đó, iPhone 14 và 14 Pro sử dụng màn hình 6,1 inch, còn 14 Max và 14 Pro Max là 6,7 inch. Dòng Pro không còn thiết kế màn hình tai thỏ mà chuyển sang dạng "đục lỗ", viền mỏng hơn và tỷ lệ 20:9 thay vì 19,5:9 như trước.

Về cấu hình, hai bản thường iPhone 14 và 14 Max tích hợp chip A15 như trên iPhone 13 hoặc A15X với nhiều lõi đồ họa hơn. Còn phiên bản Pro được trang bị chip A16 hiệu năng mạnh hơn, có khung sườn bằng hợp kim titan chống trầy xước tốt hơn. Máy vẫn dùng kết nối Lightning, chưa chuyển sang USB-C.

iPhone 14 Pro sẽ có camera chính độ phân giải 48 megapixel, quay phim 8K, trong khi hai bản tiêu chuẩn tích hợp camera 12 megapixel giống thế hệ hiện tại.

Bộ bốn iPhone 14 được cho là sẽ ra mắt vào ngày 13/9.

Huy Đức