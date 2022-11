iPhone 14 Pro Max bán chạy nhất toàn cầu

Điện thoại cao cấp nhất của Apple có doanh số đầu bảng tháng 10 trong bối cảnh thị trường chung ảm đạm.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, dòng iPhone 14 có doanh số 26,09 triệu chiếc chỉ sau hai tháng bán ra, tương đương dòng iPhone 13 cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, người dùng có xu hướng mua các model đắt tiền hơn khi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max chiếm 70% doanh số với 18,14 triệu chiếc.

iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Trần Hiệp

Các nhà phân tích cũng thống kê iPhone 14 Pro Max là smartphone bán chạy nhất trong tháng 10, tiếp đến là iPhone 14 Pro. Điện thoại Apple nằm trong top bán chạy không phải điều bất ngờ, nhưng đây là lần hiếm hoi phiên bản đắt nhất chiếm vị trí cao nhất. Năm ngoái, iPhone 13 là mẫu ăn khách nhất với doanh số cao gấp rưỡi so với iPhone 13 Pro Max.

Nhờ iPhone 14, Apple cũng là hãng điện thoại duy nhất tăng trưởng dương trong tháng 10. "Quả táo" cũng chiếm vị trí dẫn đầu thị trường với 25% thị phần, trong khi Samsung đứng thứ gai. Các công ty Trung Quốc như Oppo, Vivo sụt giảm doanh số trong bốn tháng liên tiếp khiến giá cổ phiếu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Doanh số smartphone toàn cầu trong tháng 10 là 105,68 triệu máy, giảm 11% so với cùng kỳ 2021. Tại Trung Quốc - thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, số lượng máy bán ra đạt 20,42 triệu, giảm 4% so với tháng trước và giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ là quốc gia duy nhất có doanh số tăng 14% so với cùng kỳ, lên 14,45 triệu chiếc.

Thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam có nhiều nét tương đồng so với thế giới. Theo đại diện một số hệ thống bán lẻ, iPhone 14 là "điểm sáng" hiếm hoi trong bối cảnh thị trường ảm đạm. Phiên bản đắt nhất Pro Max cũng chiếm tỷ lệ 85-90% trong số các mẫu iPhone 14 và nguồn cung chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu thị trường.

Nhận tín hiệu lạc quan nhưng Apple cũng đang gặp nhiều vấn đề về sản xuất do Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc khiến các nhà máy hoạt động cầm chừng, nhiều nhân công nghỉ việc.

