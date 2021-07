iPhone 13 sẽ có sạc ngược không dây

iPhone 13 sẽ được trang bị cuộn dây sạc lớn hơn, giúp giải nhiệt nhanh, công suất cao hơn và đặc biệt là sạc ngược.

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, iPhone 13 sẽ có sạc MagSafe với nam châm kích thước lớn và mạnh hơn. Do đó, Apple có thể sẽ trang bị cuộn dây sạc lớn hơn để phù hợp với loại nam châm mới này.

Sạc ngược không dây là tính năng đã có trên smartphone Android từ lâu nhưng Apple vẫn chưa trang bị cho iPhone do các vấn đề về pin. Ảnh: Phonearena.

Ngoài ra, kênh YouTube EverythingApplePro và chuyên gia công nghệ Max Weinbach cũng cho biết, với cuộn dây sạc lớn, công suất sạc không dây trên iPhone 13 sẽ cao hơn so với mức 15 Watt hiện nay. Đồng thời, điều này giúp giải quyết vấn đề về nhiệt độ khi tích hợp thêm tính năng sạc ngược.

Trước đó, Apple đã đăng ký tính năng sạc ngược không dây trên iPhone 12 trong hồ sợ nộp cho FCC. Tính năng này cho phép sạc được các thiết bị khác của Apple, như AirPods, Apple Watch. Tuy nhiên, hãng đã ẩn tính năng này đi do vấn đề về nhiệt độ cũng như ảnh hưởng đến thời lượng pin.

Weinbach cũng cho biết iPhone 13 sẽ có chế độ quay video chân dung, cho phép người dùng xoá phông khi quay video. Trong iOS 15, chế độ quay video chân dung có sẵn trong ứng dụng FaceTime cũng như có thể tích hợp vào các ứng dụng của bên thứ 3.

iPhone 13 sẽ ra mắt vào tháng 9, theo đúng lộ trình ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple. Dòng iPhone 13 sẽ có những thay đổi nhỏ về thiết kế so với iPhone 12, như phần tai thỏ nhỏ hơn, cụm camera kích thước lớn hơn và cách bố trí camera nằm chéo ở iPhone 13 và 13 mini. Bộ đôi dòng Pro sẽ được trang bị màn hình LTPO tần số làm tươi 120 Hz. Hai phiên bản thường vẫn sử dụng màn hình OLED tần số quét 60 Hz.

Camera sau được nâng cấp với cảm biến lớn, ống kính mới và cảm biến Lidar cho cả 4 mẫu iPhone 13. Các ống kính góc rộng trên dòng Pro sẽ được trang bị tính năng lấy nét tự động, giúp hình ảnh chụp được sắc nét và rõ hơn, bất kể khoảng cách giữa chủ thể và ống kính thế nào. Ngoài ra, máy có thể có TouchID dưới màn hình và bộ nhớ trong 1 TB.

Apple sẽ sử dụng bảng mạch linh hoạt thay cho bảng mạch in thông thường để tạo ra nhiều không gian hơn, giúp tăng dung lượng pin của iPhone 13. Trong đó, iPhone 13 mini sẽ có pin 2.406 mAh, tăng không nhiều so với mức 2.227 mAh trên iPhone 12 mini. Hai mẫu iPhone 13 và 13 Pro đều có pin 3.095 mAh, tăng nhiều hơn 200 mAh so với mức 2.815 mAh của thế hệ trước. Cuối cùng, iPhone 13 Pro Max sẽ có mức tăng nhiều nhất, khi được trang bị pin 4.352 mAh so với 3.687 mAh của 12 Pro Max.

Thời lượng pin được tăng cường nhờ chipset A15 Bionic tiết kiệm điện hơn A14 Bionic hiện nay. A15 Bionic đã được đưa vào sản xuất hàng loạt bởi TSMC trên quy trình 5 nm. Ngoài ra, Apple cũng đã đặt mua hàng loạt linh kiện để bắt đầu sản xuất iPhone thế hệ mới.