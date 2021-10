iPhone 13 Pro Max 'cháy hàng' trước ngày mở bán

IPhone 13 Series sẽ mở bán vào ngày 22/10, nhưng ngay từ tháng 9, lượng đặt hàng trước đã rất cao, nhất là iPhone 13 Pro Max màu Sierra Blue và Gold.

Tại sự kiện California Streaming công bố iPhone 13, Apple đã giới thiệu chính thức các màu của iPhone 13 Pro Max, với 4 màu Serria Blue (xanh dương), Gold (vàng), Silver (bạc), Graphite (đen). Tại thị trường Trung Quốc, nơi mở bán sớm nhất, trang web đặt hàng trước của Apple có lúc không thể truy cập được vì luôn quá tải người truy cập. Báo cáo của Apple ghi nhận, iPhone 13 Pro Max là sản phẩm đầu tiên "cháy hàng", phải lùi ngày giao máy cho các đơn đặt trước ở nước này.

Tại Việt Nam, tuy mở bán sau, nhưng tình trạng trên cũng diễn ra tương tự. Nhiều nhà bán lẻ của Apple đã cho đặt hàng trước và nhận được sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng.

Ông Chu Huy Hiền - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin Nam Á, đơn vị hơn 20 năm kinh doanh sản phẩm Apple cho biết, có tới hơn 80% số lượng đặt hàng trước là iPhone 13 Pro Max. Trong đó, màu mới là Blue Serria được quan tâm hơn cả. Bên cạnh đó, màu Gold được cho là "phong thủy" theo quan niệm của người Việt cũng có đơn đặt trước khá cao.

Tại Nam Á store, lượng đơn đặt trước iPhone 13 Pro Max màu Blue cao vượt trội so với các màu khác.

Ông Hiền cho hay, do số lượng máy chính hãng về Việt Nam trong đợt đầu tiên hạn chế, nên tuần đầu mở bán có thể gặp tình trạng "cháy hàng". Hệ thống cửa hàng của công ty này cũng ghi nhận lượng đơn đăng ký trước lên tới con số vài nghìn.

"Vào ngày đầu mở bán, dự kiến số lượng hàng hóa sẽ chỉ đủ để giao cho những đơn đã đặt cọc trước. Với những khách đặt sau, có thế sẽ phải đợi nhận máy sau ngày 22/10", ông Chu Huy Hiền nói thêm.

Khách hàng tới đặt cọc trước iPhone 13 Series tại Nam Á Store.

Các báo cáo của Apple tại thị trường Trung Quốc cho thấy, doanh số bán hàng của iPhone 13 Series đã vượt xa so với iPhone 12 series vào năm ngoái. Đại diện Công ty CP công nghệ thông tin Nam Á đánh giá, do ảnh hưởng Covid-19 cùng tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện, tạo ra sự lo ngại khan hiếm hàng lớn hơn trong năm nay. Theo Bloomberg, Apple có thể sẽ phải cắt giảm sản xuất 10 triệu iPhone 13 Series so với dự kiến do khủng hoảng thiếu chip toàn cầu, đẩy sức hút của dòng sản phẩm mới này lên cao.

Bảng giá mở bán iPhone 13 Series tại Nam Á store.

Về giá bán, nhiều đơn vị đã có báo giá chính thức cho các sản phẩm iPhone 13 Series. Tại hệ thống Nam Á Store, ngoài ưu đãi về giá và phụ kiện, trong ngày đầu tiên mở bán, 300 khách hàng đầu tiên sẽ được nhận combo quà tặng trị giá 1,5 triệu. Trong đó gồm củ sạc Apple 20W chính hãng trị giá 590.000 đồng, kính dán cường lực Mipow (Mỹ) trị giá 390.000 đồng, ốp lưng Mipow (Mỹ) trị giá 350.000 đồng. Độc giả có thể tham khảo thêm bảng giá mở bán đầy đủ cho tất cả các màu và dung lượng của iPhone 13 Series tại đây.

(Nguồn: Công ty CP Công nghệ thông tin Nam Á)