iPhone 13 được khen và bị chê những gì

Bộ tứ iPhone 13 được đánh giá cao về chất lượng camera, thời lượng pin, nhưng chưa có nhiều cải tiến thực sự đáng chú ý.

Nhằm chuẩn bị cho ngày mở bán iPhone 13 hôm nay, Apple gửi điện thoại tới một số nhà báo và chuyên gia công nghệ để đánh giá sớm sản phẩm. Theo các chuyên gia, nếu chỉ chú ý tới cấu hình, nhiều người sẽ đặt câu hỏi vì sao Apple không gọi smartphone này là iPhone 12s do không có nhiều khác biệt về ngoại hình và thông số kỹ thuật so với iPhone 12. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế, iPhone 13 hoạt động tốt hơn, thậm chí một số tính năng còn vượt trội đáng kể.

Thiết kế

iPhone 13 vẫn giữ thiết kế tai thỏ.

Thay đổi chung đáng chú ý nhất trên bốn mẫu iPhone mới là phần tai thỏ nhỏ hơn 20% trong khi vẫn cung cấp hệ thống camera TrueDepth và Face ID. "Tai thỏ nhỏ hơn chắc chắn là một bước đi đúng hướng, nhưng tôi vẫn thấy khó coi. Apple tập trung vào Face ID, nên tai thỏ sẽ vẫn tồn tại. Công nghệ TrueDepth dưới màn hình có lẽ vẫn còn là chuyện xa xôi", Tom's Guide nhận định.

Về thiết kế, trang công nghệ này chia sẻ sự thất vọng vì iPhone 13 không được trang bị nhận diện vân tay Touch ID ở nút nguồn hoặc ẩn dưới màn hình. Nhiều người đeo khẩu trang nơi công cộng, nên việc dùng Face ID để mở khóa trở nên bất tiện.

Tương tự, CNet cho rằng "dù tai thỏ có nhỏ hơn, đó vẫn là tai thỏ" và trang công nghệ này có cảm giác yêu ghét lẫn lộn với thiết kế này về mặt thẩm mỹ.

Màn hình

Dòng 13 Pro có màn hình 120 Hz.

Màn hình Super Retina XDR OLED trên iPhone thế hệ mới giúp hiển thị hình ảnh rõ ràng và tươi sáng. Trang Teachradar đánh giá độ sáng đã được cải thiện và "hoàn toàn có thể hạ gục các đối thủ khác" khi sử dụng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

Trong các bài kiểm tra của Tom's Guide, iPhone 13 bản tiêu chuẩn đạt độ sáng trung bình 795 nit, so với 569 nit của iPhone 12 và 702 nit của Galaxy S21. Máy cũng cũng đạt 78,1% gam màu DCI-P3 và 110,2% gam màu sRGG, trong khi iPhone 12 lần lượt là 81,1% và 114,5 %.

Trang The Verge khen ngợi tần số quét cao của sản phẩm, đem đến trải nghiệm thú vị cho người dùng. Tuy nhiên, tần số quét 120 Hz mới chỉ được áp dụng trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Với màn hình 60 Hz, iPhone 13 tiêu chuẩn cho trải nghiệm cuộn trang hoặc chơi game không mượt bằng các mẫu Pro. Nếu đã từng sử dụng màn hình 120 Hz trên điện thoại Android, người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt ở đây.

Camera

Camera là điểm cộng lớn trên iPhone mới.

"Tôi sẽ nói một cách rõ ràng: iPhone 13 Pro có hệ thống camera tốt nhất trên bất kỳ điện thoại thông minh nào hiện có", The Verge khẳng định.

Hình ảnh chụp trong hầu hết các tình huống đều ít nhiễu hơn so với iPhone 12. Một tính năng mới khác là Photographic Style, cho phép áp dụng các giao diện tùy chỉnh cho hình ảnh, như Tăng độ tương phản, Sống động, Ấm áp và Mát mẻ. "Các bức ảnh siêu rộng chụp bằng điện thoại mới tối hơn iPhone 12, nhưng được phơi sáng tổng thể tốt hơn. Các tòa nhà trên bầu trời đêm có đường nét rõ ràng, ít nhiễu và tông màu trung tính hơn", EnGadget nói.

"Chất lượng video tổng thể từ iPhone 13 cũng rất tuyệt với khả năng giảm nhiễu được cải thiện, dải động tốt hơn và công nghệ xử lý nâng cao có thể xác định vùng da, khuôn mặt, bầu trời", Tom's Guide nhận định.

Một nâng cấp lớn về khả năng quay video là chế độ Cinematic, cho phép ghi hình với hiệu ứng bokeh làm mờ hậu cảnh. "Nó hoạt động giống chế độ Chân dung cho video. Nhưng trong khi chế độ Chân dung chỉ tạo cho hậu cảnh một hiệu ứng mờ nghệ thuật, Cinematic có thể lấy nét linh động từ chủ thể này sang chủ thể khác", CNet mô tả.

Tuy nhiên, Tom's Guide cho rằng Cinematic không hoàn hảo vì iPhone 13 đôi khi mất vài giây giây mới nhận diện được chủ thể chuyển động nhanh. Nhưng nhìn chung, đây là tính năng thú vị mà nhiều người sẽ muốn thử.

Điểm The Verge chê duy nhất trên hệ thống camera của iPhone là máy ảnh selfie. Dù đã có một vài cải tiến phần mềm, camera phía trước vốn là một phần quan trọng trên điện thoại nên Apple cần chú trọng hơn thay vì cập nhật nhỏ giọt trong vài năm. Bên cạnh đó, CNet chỉ ra, trong điều kiện ánh sáng yếu, iPhone chụp ảnh macro khá "tầm thường" vì điện thoại để ở quá gần chủ thể khiến một phần ánh sáng bị chặn.

Hiệu năng

iPhone 13 sử dụng chip A15 Bionic.

iPhone 13 chạy chip A15 Bionic mới nhất với CPU được quảng cáo nhanh hơn 50% và GPU nhanh hơn 30% so với đối thủ. Trong thử nghiệm của Techradar, iPhone 13 có thể khởi chạy các ứng dụng ngay lập tức và dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng với thời gian chờ tải khá thấp.

"A15 Bionic thực ra không mang lại hiệu suất tăng đáng kể so với A14 Bionic trên iPhone 12, nhưng vẫn đủ trở thành chip nhanh nhất trong bất kỳ điện thoại nào", Tom's Guide cho biết. CNet cũng đánh giá, dù cải tiến về hiệu năng so với các mẫu iPhone cũ, trải nghiệm hàng ngày phần lớn vẫn giống nhau.

Điểm Geekbench 5 đa lõi của iPhone 13 là 4.688 còn iPhone 12 đạt 3.859 điểm trong cùng bài kiểm tra, trong khi Galaxy S21 đạt 3.367 điểm. Về hiệu suất đồ họa, trong bài chấm benchmark 3DMark Wild Life, iPhone mới đạt 55,9 khung hình/giây, cao hơn 51 khung hình/giây của iPhone 12 và 33 khung hình/giây của Galaxy S21 Ultra.

Trong thử nghiệm chỉnh sửa video bằng Adobe Premiere Rush, iPhone 13 mất 25,9 giây để chuyển video 4K thành 1080p so với 26,5 giây của iPhone 12, còn Galaxy S21 mất 1 phút 2 giây.

Thời lượng pin

Apple cho biết iPhone 13 có thời lượng sử dụng pin lâu hơn 1,5 - 2,5 tiếng so với bản tiền nhiệm nhờ viên pin lớn hơn và chip xử lý A15 Bionic. Thử nghiệm của Tom’s Guide cho thấy kết quả thậm chí còn tốt hơn.

"Pin lớn hơn trong iPhone 13 Pro chắc chắn mang lại hiệu quả, tăng tuổi thọ của điện thoại lên khoảng 3 tiếng so với thế hệ trước và lâu hơn 2 tiếng so với Galaxy S21 Plus", trang này cho biết.

Dù chưa có thời lượng pin tốt nhất trên thị trường smartphone, The Verge nhấn mạnh: "Mọi so sánh chỉ là tương đối, nhưng thời lượng pin của iPhone 13 thực sự tuyệt vời".

Điểm đáng tiếc nhất là Apple chưa nâng tốc độ sạc nhanh hơn trên điện thoại. iPhone 13 Pro chỉ hỗ trợ tối đa 20W có dây và 15W qua MagSafe.

Xét tổng thể, Tom's Guide chấm 5 sao cho iPhone 13 Pro Max, còn iPhone 13 và iPhone 13 Pro đạt 4,5 sao. The Verge cho điểm 9/10 cả hai mẫu iPhone 13 và 13 Pro. Tương tự, CNet cho điểm 9 với iPhone 13 và 13 mini, còn bản Pro được 9,2, trong khi EnGadget chấm điểm chung 91/100.

Đăng Thiên (Ảnh: Apple)