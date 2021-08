iPhone 13 có thể ra mắt ngày 14/9

Loạt iPhone 13 được dự đoán sẽ ra mắt sớm hơn một tháng so với iPhone 12 năm ngoái và được bán vào ngày 24/9.

Theo Daniel Ives, nhà phân tích của Wedbush, người từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các thiết bị chưa ra mắt của Apple, loạt iPhone 13 sẽ được "Quả táo" giới thiệu vào ngày 14/9 tới. Sự kiện sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Loạt smartphone mới của Apple sẽ lên kệ 10 ngày sau đó.

Những năm gần đây, Apple thường ra mắt các mẫu iPhone của mình vào tháng 9, trừ ngoại lệ là iPhone 12 ra mắt ngày 12/10 năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch. Trong khi đó, iPhone X ra ngày 12/9/2017, iPhone XS ra ngày 12/9/2018 và iPhone 11 ra ngày 10/9/2019.

Loạt mô hình được cho là của iPhone 12. Ảnh: Huy Nguyễn

Một báo cáo khác từ TrendForce cũng cho biết loạt iPhone năm nay sẽ ra trong tháng 9, nhưng không đề cập ngày cụ thể. Tuy nhiên, công ty nghiên cứu có trụ sở tại Đài Loan này lại cung cấp nhiều chi tiết hơn về smartphone mới của Apple.

Cụ thể, TrendForce cho biết loạt iPhone 13 sẽ nâng cấp mạnh về phần cứng. Máy sử dụng chip Apple A15 Bionic được sản xuất trên tiến trình 5 nm+ cho khả năng xử lý nhanh hơn, hiệu năng cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Chip mới cũng hỗ trợ mạng 5G mmWare tốc độ cao ở nhiều quốc gia khác ngoài Mỹ.

Về nguồn pin, báo cáo cho biết iPhone 13 và 13 Pro sẽ đạt 3.095 mAh, tăng 10% so với pin của iPhone 12. iPhone 13 mini có pin 2.406 mAh, tăng 8% so với iPhone 12 mini; iPhone 13 Pro Max có pin 4.352 mAh, tăng 18% so với iPhone 12 Pro Max.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng giá bán của dòng iPhone 13 tương tự iPhone 12 năm ngoái. iPhone 13 mini bắt đầu từ 699 USD, iPhone 13 từ 799 USD, iPhone 13 Pro là 999 USD và iPhone 13 Pro Max từ1.099 USD.

TrendForce dự kiến tổng lượng iPhone toàn cầu của Apple trong 2021 sẽ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào iPhone 13. Điều này giúp tổng lượng iPhone xuất xưởng trong nửa cuối năm 2021 của "Quả táo" vượt năm 2020, giúp thị phần cả năm 2021 có thể ở mức 16,7%.

Như Phúc (theo Phonearena)